Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2019'un en güçlü ülkeleri yayınlandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
ABD Haber ve Dünya Raporu, BAV Grubu ile ortaklaşa olarak, dünyanın en güçlü ülkelerini sıraladı. Worldpopulationreview'de yayınlanan rapor, 20.000'den fazla kişiyi araştırdı. Katılımcılardan 80 ülkeyi beş özellikle ilişkilendirmeleri istendi: askeri ittifaklar, uluslararası ittifaklar, siyasi etki, ekonomik etki ve liderlik.
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1
80- Estonya
Ülke Nüfusu: 1.325.648
79- Letonya
Ülke Nüfusu: 1.906.743
2
78- Slovenya
Ülke Nüfusu: 2078654
77- Slovakya
Ülke Nüfusu: 5457013
3
76- Litvanya
Ülke Nüfusu: 2.759.627
75- Hırvatistan
Ülke Nüfusu: 4130304
4
74- Uruguay
Ülke Nüfusu: 3.461.734
73- Bulgaristan
Ülke Nüfusu: 7000119
5
72- Kosta Rika
Ülke Nüfusu: 5.047.561
71- Macaristan
Ülke Nüfusu: 9684679
6
70- Romanya
Ülke Nüfusu: 19364557
69- Dominik Cumhuriyeti
Ülke Nüfusu: 10.738.958
7
68- Çek Cumhuriyeti
Ülke Nüfusu: 10.689.209
67- Şili
Ülke Nüfusu: 18952038
8
66- Peru
Ülke Nüfusu: 32510453
65- Ekvador
Ülke Nüfusu: 17.373.662
9
64- Guatemala
Ülke Nüfusu: 17581472
63- Tunus
Ülke Nüfusu: 11694719
10
62- Panama
Ülke Nüfusu: 4246439
61- Fas
Ülke Nüfusu: 36.471.769
11
60- Sri Lanka
Ülke Nüfusu: 21,323,733
59- Tanzanya
Ülke Nüfusu: 58005463
12
58- Malezya
Ülke Nüfusu: 31949777
57- Gana
Ülke Nüfusu: 30417856
13
56- Angola
Ülke Nüfusu: 31.825.295
55- Arjantin
Ülke Nüfusu: 44780677
14
54- Tayland
Ülke Nüfusu: 69625582
53- Myanmar
Ülke Nüfusu: 54045420
15
52- Sırbistan
Ülke Nüfusu: 8.772.235
51- Filipinler
Ülke Nüfusu: 108.116.615
16
50- Kolombiya
Ülke Nüfusu: 50.339.443
49- Portekiz
Ülke Nüfusu: 10226187
17
48- İrlanda
Ülke Nüfusu: 4882495
47- Endonezya
Ülke Nüfusu: 270625568
18
46- Nijerya
Ülke Nüfusu: 200.963.599
45- Azerbaycan
Ülke Nüfusu: 10.047.718
19
44- Polonya
Ülke Nüfusu: 37887768
43- Kazakistan
Ülke Nüfusu: 18551427
20
42- Umman
Ülke Nüfusu: 4974986
41- Yunanistan
Ülke Nüfusu: 10473455
21
40- Finlandiya
Ülke Nüfusu: 5532156
39- Ukrayna
Ülke Nüfusu: 43993638
22
38- Meksika
Ülke Nüfusu: 127575529
37- Lüksemburg
Ülke Nüfusu: 615729
23
36- Lübnan
Ülke Nüfusu: 6.855.713
35- Beyaz Rusya
Ülke Nüfusu: 9452411
24
34- Yeni Zelanda
Ülke Nüfusu: 4.783.063
33- Ürdün
Ülke Nüfusu: 10101694
25
32- Vietnam
Ülke Nüfusu: 96462106
31- Güney Afrika
Ülke Nüfusu: 58,558,270
26
30- Brezilya
Ülke Nüfusu: 211049527
29- Mısır
Ülke Nüfusu: 100388073
27
28- Danimarka
Ülke Nüfusu: 5771876
27- Norveç
Ülke Nüfusu: 5378857
28
26- Hollanda
Ülke Nüfusu: 17097130
25- Belçika
Ülke Nüfusu: 11.539.328
29
24- Katar
Ülke Nüfusu: 2832067
23- İspanya
Ülke Nüfusu: 46736776
30
22- Pakistan
Ülke Nüfusu: 216565318
21- İsveç
Ülke Nüfusu: 10036379
31
20- Singapur
Ülke Nüfusu: 5804337
19- Irak
Ülke Nüfusu: 39309783
32
18- İtalya
Ülke Nüfusu: 60550075
17- Hindistan
Ülke Nüfusu: 1366417754
33
16- Türkiye
Ülke Nüfusu: 83429615
34
15- Avustralya
Ülke Nüfusu: 25203198
14- İsviçre
Ülke Nüfusu: 8591365
13- İran
Ülke Nüfusu: 82913906
35
12- Kanada Ülke Nüfusu: 3741104711- Birleşik Arap Emirlikleri Ülke Nüfusu: 9.770.52910- Güney Kore Ülke Nüfusu: 51,225,308