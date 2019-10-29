2019'un en güçlü ülkeleri yayınlandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri2019'un en güçlü ülkeleri yayınlandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
GeriEkonomi 2019'un en güçlü ülkeleri yayınlandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
29 Ekim 2019 - 01:55,

2019'un en güçlü ülkeleri yayınlandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

ABD Haber ve Dünya Raporu, BAV Grubu ile ortaklaşa olarak, dünyanın en güçlü ülkelerini sıraladı. Worldpopulationreview'de yayınlanan rapor, 20.000'den fazla kişiyi araştırdı. Katılımcılardan 80 ülkeyi beş özellikle ilişkilendirmeleri istendi: askeri ittifaklar, uluslararası ittifaklar, siyasi etki, ekonomik etki ve liderlik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

80- Estonya

Ülke Nüfusu: 1.325.648

79- Letonya

Ülke Nüfusu: 1.906.743

2

78- Slovenya

Ülke Nüfusu: 2078654

77- Slovakya

Ülke Nüfusu: 5457013

3

76- Litvanya

Ülke Nüfusu: 2.759.627

75- Hırvatistan

Ülke Nüfusu: 4130304

4

74- Uruguay

Ülke Nüfusu: 3.461.734

73- Bulgaristan

Ülke Nüfusu: 7000119

5

72- Kosta Rika

Ülke Nüfusu: 5.047.561

71- Macaristan

Ülke Nüfusu: 9684679

6

70- Romanya

Ülke Nüfusu: 19364557

69- Dominik Cumhuriyeti

Ülke Nüfusu: 10.738.958

7

68- Çek Cumhuriyeti

Ülke Nüfusu: 10.689.209

67- Şili

Ülke Nüfusu: 18952038

8

66- Peru

Ülke Nüfusu: 32510453

65- Ekvador

Ülke Nüfusu: 17.373.662

9

64- Guatemala

Ülke Nüfusu: 17581472

63- Tunus

Ülke Nüfusu: 11694719

10

62- Panama

Ülke Nüfusu: 4246439

61- Fas

Ülke Nüfusu: 36.471.769

11

60- Sri Lanka

Ülke Nüfusu: 21,323,733

59- Tanzanya

Ülke Nüfusu: 58005463

12

58- Malezya

Ülke Nüfusu: 31949777

57- Gana

Ülke Nüfusu: 30417856

13

56- Angola

Ülke Nüfusu: 31.825.295

55- Arjantin

Ülke Nüfusu: 44780677

14

54- Tayland

Ülke Nüfusu: 69625582

53- Myanmar

Ülke Nüfusu: 54045420

15

52- Sırbistan

Ülke Nüfusu: 8.772.235

51- Filipinler

Ülke Nüfusu: 108.116.615

16

50- Kolombiya

Ülke Nüfusu: 50.339.443

49- Portekiz

Ülke Nüfusu: 10226187

17

48- İrlanda

Ülke Nüfusu: 4882495

47- Endonezya

Ülke Nüfusu: 270625568

18

46- Nijerya

Ülke Nüfusu: 200.963.599

45- Azerbaycan

Ülke Nüfusu: 10.047.718

19

44- Polonya

Ülke Nüfusu: 37887768

43- Kazakistan

Ülke Nüfusu: 18551427

20

42- Umman

Ülke Nüfusu: 4974986

41- Yunanistan

Ülke Nüfusu: 10473455

21

40- Finlandiya

Ülke Nüfusu: 5532156

39- Ukrayna

Ülke Nüfusu: 43993638

22

38- Meksika

Ülke Nüfusu: 127575529

37- Lüksemburg

Ülke Nüfusu: 615729

23

36- Lübnan

Ülke Nüfusu: 6.855.713

35- Beyaz Rusya

Ülke Nüfusu: 9452411

24

34- Yeni Zelanda

Ülke Nüfusu: 4.783.063

33- Ürdün

Ülke Nüfusu: 10101694

25

32- Vietnam

Ülke Nüfusu: 96462106

31- Güney Afrika

Ülke Nüfusu: 58,558,270

26

30- Brezilya

Ülke Nüfusu: 211049527

29- Mısır

Ülke Nüfusu: 100388073

27

28- Danimarka

Ülke Nüfusu: 5771876

27- Norveç

Ülke Nüfusu: 5378857

28

26- Hollanda

Ülke Nüfusu: 17097130

25- Belçika

Ülke Nüfusu: 11.539.328

29

24- Katar

Ülke Nüfusu: 2832067

23- İspanya

Ülke Nüfusu: 46736776

30

22- Pakistan

Ülke Nüfusu: 216565318

21- İsveç

Ülke Nüfusu: 10036379

31

20- Singapur

Ülke Nüfusu: 5804337

19- Irak

Ülke Nüfusu: 39309783

32

18- İtalya

Ülke Nüfusu: 60550075

17- Hindistan

Ülke Nüfusu: 1366417754

33

16- Türkiye

Ülke Nüfusu: 83429615

34

15- Avustralya

Ülke Nüfusu: 25203198

14- İsviçre

Ülke Nüfusu: 8591365

13- İran

Ülke Nüfusu: 82913906

35

12- Kanada Ülke Nüfusu: 3741104711- Birleşik Arap Emirlikleri Ülke Nüfusu: 9.770.52910- Güney Kore Ülke Nüfusu: 51,225,308

36

9- Suudi Arabistan

Ülke Nüfusu: 34,268,528

8- İsrail

Ülke Nüfusu: 8519377

7- Japonya

Ülke Nüfusu: 126860301

37

6- Fransa

Ülke Nüfusu: 65129728

5- Birleşik Krallık

Ülke Nüfusu: 67,530,172

4- Almanya

Ülke Nüfusu: 83517045

38

3- Çin

Ülke Nüfusu: 1433783686

2- Rusya

Ülke Nüfusu: 145872256

1- Amerika Birleşik Devletleri

Ülke Nüfusu: 329.064,917

39
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İLGİLİ GALERİLER

Otomobiline bunu yaptırdı! Sosyal medya yıkıldı

Rusya'da çekilen görüntü tartışma yarattı.

hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram /
İLGİLİ GALERİLER

Japonların yeni buluşu bunu da yaptı: Görenler inanamıyor

Bazı buluşlar var ki hayatımızın her alanında işimizi kolaylaştırıyor; ancak dünyada pek çok insanın bu çılgın buluşlardan haberi yok.

Foto: Pixebay / İHA /