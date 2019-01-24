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2019'un en güçlü orduları belli oldu! 50 ülke seçildi, Türkiye bakın kaçıncı sırada
2019 itibariyle dünyanın en güçlü 50 askeri ordusunun listesi yayınlandı. Sıralama yapılırken, doğal kaynaklar, yerel sanayi, coğrafi faktörler, lojistik güç ve ülkelerin dünyadaki statüleri dikkate alındı.
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