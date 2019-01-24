Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>2019'un en güçlü orduları belli oldu! 50 ülke seçildi, Türkiye bakın kaçıncı sırada

2019'un en güçlü orduları belli oldu! 50 ülke seçildi, Türkiye bakın kaçıncı sırada

2019 itibariyle dünyanın en güçlü 50 askeri ordusunun listesi yayınlandı. Sıralama yapılırken, doğal kaynaklar, yerel sanayi, coğrafi faktörler, lojistik güç ve ülkelerin dünyadaki statüleri dikkate alındı.

Hürriyet Haber
24.01.2019 - 11:10 | Son Güncelleme:
1 / 31
2019un en güçlü orduları belli oldu 50 ülke seçildi, Türkiye bakın kaçıncı sıradaNext

Ülke: Kazakistan

Sırası: 50

Puanı: 0.8599

Ülke: Suriye

Sırası: 49

Puanı: 0.8276

Etiketler: en güçlü ordular , ordu , askeri güç , haberler

En Yeni Foto Galeriler

2019'un en güçlü orduları belli oldu! 50 ülke seçildi, Türkiye bakın kaçıncı sırada

2019'un en güçlü orduları belli oldu! 50 ülke seçildi, Türkiye bakın kaçıncı sırada

Bu ayarı hemen değiştirin! Sizi biri aradığı anda artık...

Bu ayarı hemen değiştirin! Sizi biri aradığı anda artık...

Telefon sahiplerine kötü haber: İndiren yandı...

Telefon sahiplerine kötü haber: İndiren yandı...

'Bir tane aşkım vardı, şimdi iki oldu'

'Bir tane aşkım vardı, şimdi iki oldu'

Eve giremezsin, müştemilatta kal!

Eve giremezsin, müştemilatta kal!

iOS 12.1.3 güncellemesini yükleyenlere çok kötü haber

iOS 12.1.3 güncellemesini yükleyenlere çok kötü haber

Kar kalınlığını kepçeyle ölçtüler

Kar kalınlığını kepçeyle ölçtüler

Aracı olanlar dikkat! İşte banka banka MTV taksitleri

Aracı olanlar dikkat! İşte banka banka MTV taksitleri

‘48. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’ başladı

‘48. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’ başladı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.