Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk birlikte görüntülendi

SILA - HAZER AMANİ Sıla'nın Masterchef jürisi Hazer Amani ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ünlü popçu, verdiği röportajda ilişkiyi itiraf etmiş ve "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" demişti.7 ay boyunca gizli saklı süren aşktan ilk fotoğraf ağustos ayında geldi. Sıla ve Hazer Amani'nin aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.