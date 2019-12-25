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Magazin
25 Aralık 2019 - 08:00,

Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk birlikte görüntülendi

2019 yılı ünlüler dünyasına bir çok aşkı da beraberinde getirdi. İşte geride bırakmaya hazırlandığımız yıla damga vuran aşklar...

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Yaklaşık 2 aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol’un ilişkisi fotoğrafla belgelendi.

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İkili ilk kez Mecidiyeköy’deki Profilo AVM’de, Snob Magazin tarafından görüntülendi.

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Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar’la ilişkisini birkaç ay önce noktalamıştı. Demirkol, “Ahlat Ağacı” filminde Şungar’la birlikte rol almıştı.

4IVANA SERT - TARHAN TELLİ

IVANA SERT - TARHAN TELLİ

2019'un ilk aşk haberi Ivana Sert ile Tarhan Telli'den geldi. Yeni yıla Dubai'de giren çift, aşklarını instagram paylaşımıyla ilan etti. Ancak ilişkigeçtiğimiz ay sürpriz bir kararla bitti...

5DEMET ŞENER - CENK KÜPELİ

DEMET ŞENER - CENK KÜPELİ

10 yıllık eşi İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener, eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı. Çift 2,5 aylık birlikteliğin ardından nikah masasına oturdu.

6OZAN GÜVEN - YÜSRA GEYİK

OZAN GÜVEN - YÜSRA GEYİK

Oyuncu Ozan Güven'in "Arka Sokaklar" dizisinde 'Hüsnü Çoban'ın kızı 'Zeliş' olarak tanınan Yüsra Geyik ile aşk yaşadıkları ortaya çıktı."Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Ozan Güven ve Yüsra Geyik; Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı.

7IŞIN KARACA - CAN YAPICIOĞLU

IŞIN KARACA - CAN YAPICIOĞLU

3 yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan geçtiğimiz ay boşanan Işın Karaca, gönlünü 1992 doğumu Can Yapıcıoğlu'na kaptırdı. Karaca ilişkisiyle ilgili olarak 'Çok güzel bir şey yaşıyoruz' dedi.

8MUSTAFA SANDAL - MELİS SÜTŞURUP

MUSTAFA SANDAL - MELİS SÜTŞURUP

Şarkıcı Mustafa Sandal kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerini sosyal medyadan ilan eden çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Melis Sütşurup 'Midemi bulandıran olaylar var' diyerek Sandal'ı terk etti.

9ROJDA DEMİRER - ULAŞ KIYAK

ROJDA DEMİRER - ULAŞ KIYAK

Oyuncu Rojda Demirer, Fenerbahçe Voleybol takımı oyuncusu Ulaş Kıyak ile aşk yaşamaya başladı. Demirer, Instagram paylaşımı ile aşkını ilan etti.

10IRMAK ÜNAL - DOĞA HERGENÇ

IRMAK ÜNAL - DOĞA HERGENÇ

Oyuncu Irmak Ünal da aşkını sosyal medya hesabından ilan etti. Ünal, Doğa Hergenç ile ellerinin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

11SILA - HAZER AMANİ

SILA - HAZER AMANİ

Sıla'nın Masterchef jürisi Hazer Amani ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ünlü popçu, verdiği röportajda ilişkiyi itiraf etmiş ve "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" demişti.7 ay boyunca gizli saklı süren aşktan ilk fotoğraf ağustos ayında geldi. Sıla ve Hazer Amani'nin aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

12HANDE ATAİZİ - DİNÇ AYDOĞDU

HANDE ATAİZİ - DİNÇ AYDOĞDU

46 yaşındaki Hande Ataizi 25 yaşındaki sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla ilk fotoğrafını Instagram’dan paylaşarak aşkını ilan etti. İkili geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıklarını açıkladı.

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