Hepsi zirveye oturdu! Ölmemek için koştular

Alman sigorta şirketi Munich RE, Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınının, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak geçen yılın en maliyetli doğal afeti olduğunu belirtmişti.



Binlerce evin yok olmasına, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının yol açtığı 16,5 milyar dolarlık maddi kaybın 12,5 milyar dolarlık kısmının sigortalı olduğu kaydedilmişti.Şirket, 2018'de en fazla maliyeti olan kasırganın, ekim ayında ABD'nin Florida eyaleti kıyılarında etkili olan Michael Kasırgası olduğunu bildirdi. 16 milyar dolarlık maddi kayba neden olduğu sanılan kasırganın 2018'in maliyeti ikinci en yüksek doğal afeti olduğu bildirilmişti.



2 Şubat 2019'da çekilen görüntüde yangın sebebiyle yalnızca bir duvarı ayakta kalan bir eve sanatçı Shane Grammer tarafından çizilen Madonna portresi yer alıyor.