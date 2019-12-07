Hepsi zirveye oturdu! Ölmemek için koştular

Associated Press ajansı, 2019 yılının zirvesine oturan en iyi fotoğrafları seçti.
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1
15 Ocak 2019 günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırı sebebiyle en az 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişi yararlandığı bildirilmişti. Saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlenmişti.
Saldırının 2016'da Somali'deki bir Kenya askeri üssüne yapılan ve yaklaşık 150 askerin ölmesine yol açan saldırının yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekmişti.
2
Tarihi Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan'da çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü.
Yangına müdahale eden yaklaşık 400 itfaiyecinin çalışmaları sayesinde, kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.
3
Alman sigorta şirketi Munich RE, Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınının, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak geçen yılın en maliyetli doğal afeti olduğunu belirtmişti.
Binlerce evin yok olmasına, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının yol açtığı 16,5 milyar dolarlık maddi kaybın 12,5 milyar dolarlık kısmının sigortalı olduğu kaydedilmişti.Şirket, 2018'de en fazla maliyeti olan kasırganın, ekim ayında ABD'nin Florida eyaleti kıyılarında etkili olan Michael Kasırgası olduğunu bildirdi. 16 milyar dolarlık maddi kayba neden olduğu sanılan kasırganın 2018'in maliyeti ikinci en yüksek doğal afeti olduğu bildirilmişti.
2 Şubat 2019'da çekilen görüntüde yangın sebebiyle yalnızca bir duvarı ayakta kalan bir eve sanatçı Shane Grammer tarafından çizilen Madonna portresi yer alıyor.
4
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan dünyaca ünlü Daytona pisti, inanılmaz bir kazaya ev sahipliği yapmıştı.
16 Şubat 2019'da Dünyaca ünlü Daytona pistindeki yarışın 40. turunda Paul Menard'ın aracının Matt DiBenedetto'nun otomobiline teması sonucunda, ortalık savaş alanına dönmüştü.
Birbirine yakın seyreden 21 pilot kazaya karışınca, yarış 40 dakika durmak zorunda kalmıştı.
Kazaya neden olan Menard ise "evet benim hatam" demekle yetinmişti.
5
3 Mart 2019'da çekilen bu fotoğrafta ABD bayrağına sarılan ABD Başkanı Donald Trump, 2019 Muhafazakar Siyasal Eylem Konferansı'na (CPAC) katılıyor.
6
Ekim ayının son günlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan yangınların tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başlamasıyla, binlerce kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.
Kuru hava ve saatte 113 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle yangının yaklaşık 4 bin hektar alana yayıldığı ve tedbir için eyalette elektrik kesintisine gidildiği ifade edilmişti.
7
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği, ülkede 3'üncü ayına giren hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurmuştu. 4 Kasım 2019
8
İtalya genelini etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle kanallarıyla bilinen Venedik kentinde su seviyesi geçtiğimiz haftalarda 187 santimetreye kadar yükselmişti.
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, kentlerinin tarihi felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümete acil müdahale çağrısında bulunmuştu. 13 Kasım 2019
9
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında, Tottenham ile Liverpool takımları 1 Temmuz 2019'da İspanya’nın başkenti Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı kazanan Liverpool takımının futbolcuları, 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu.
10
İlk etabı 7 Ocak 2019 günü Lima ile Pisco kentleri arasındaki, 84 kilometrelik parkur ile başlayan ve 17 Ocak'ta Peru'nun başketi Lima'da sonra eren 10 etaplık Dakar Rallisi sırasında çekilen fotoğrafta, yarışmacılar 9.etapta çöl koşullarına karşı kıyasıya mücadele ediyor.
11
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 5 Şubat 2019'da Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 'ulusa sesleniş' konuşmasını yapmıştı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin Trump'ın konuşmasının ardından Başkanı alkışladığı anlar dikkat çekmişti.
12
Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Copa Libertadores’te Brezilyalı Flamengo, 89. dakikasına 1-0 geride girdiği maçta Arjantinli River Plate'i Gabigol'ün golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyon olmuştu. 23 Kasım 2019
13
Yakın tarihin en büyük katliamlarından birinin yaşandığı Ruanda'da 100 günde çoğunluğu Tutsilerden olmak üzere 800 bin Ruandalı hayatını kaybetti.
Olaylar başladığı 6 Nisan 1994'ten sonra Birleşmiş Birleşmiş (BM) askeri personeli ve gözlemcilerinin çoğunluğu ülkeden ayrıldı.
BM, soykırım eylemleri başladıktan üç hafta sonra bile olayları büyük katliam olarak değerlendirdi ve soykırım kavramını kullanmaktan kaçındı.
4 Nisan 2019 tarihli bu fotoğrafta Ruanda Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü kapsamında kurbanların fotoğrafları ülkedeki anma merkezinde sergileniyor.
14
Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.
Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı. 16 Haziran 2019
15
Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, 1 Ocak'tan bu yana 83 binden fazla yangın çıktığını ve hala yerlilerin yaşadığı 148 bölgede yaklaşık 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirmişti.
Gezegende oksijenin yaklaşık yüzde 20'sini sağlayan Amazonlar'da süren yangınlar, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
Çevreciler, yangınlardan ağaç endüstrisini ve tarla açmak için ağaçları tahrip eden çiftçileri sorumlu tutuyor.
En büyük doğa koruma kuruluşlarından Dünya Vahşi Yaşam Fonunun (WWF) araştırmalarına göre, "dünyanın akciğerleri" olarak nitelendirilen ve yüzlerce yerli kabileye ev sahipliği yapan Amazonlar, yeryüzündeki hayvan ve bitki türlerinin de yüzde 10'unu barındırıyor.
Amazon havzasında son 20 yılda 2 bin 200 yeni bitki ve omurgalı türünün keşfedildiği belirtiliyor. 26 Ağustos 2019
16
Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden ve "Oscar" olarak bilinen "Akademi Ödülleri" kapsamında şarkıcı Lady Gaga da Shallow ile "En İyi Özgün Şarkı" ödülünü kazanarak, ilk Oscar ödülünü almış oldu. 24 Şubat 2019
17
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.
Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.
18
İspanya'nın dünya çapında en ünlü kültürel etkinliklerinden biri olan Pamplona kentindeki San Fermin Festivali'nde insanlarla boğaların sokakta birlikte koştukları etkinlikler tehlikeli görüntüleri de beraberinde getirdi. 7 Temmuz 2019
19
Eylül ayının ilk günlerinde Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran Dorian Kasırgası, can kaybına ve büyük hasara neden olmuştu.
Dorian Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.
20
Fas'ın El Jadida kentinde geleneksel at biniş yarışması Fantasia sırasında katılımcılar hünerlerini sergiliyor.
21
İspanya'nın Baza kentinde düzenlenen Cascamorras Festivali kapsamında bölge halkı kutlamalar yapıyor. 6 Eylül 2019
22
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği, ülkede 3'üncü ayına giren hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
4 Ekim 2019'da çekilen bu fotoğrafta başkent Bağdat'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere yer veriliyor.
23
İspanyol polisi, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarını protesto etmek amacıyla Barselona havaalanında toplanan göstericilere müdahalede bulunmuştu.
Katalan Acil Servisi (SEM), birçok göstericinin polis müdahalesi sırasında hafif yaralandığını ve tedavi edildiğini açıklarken, İspanya havaalanları işletmecisi AENA da gösteriler nedeniyle Barselona'da en az 67 uçuşun iptal edildiğini bildirmişti. 15 Ekim 2019
İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası vermişti.
24
Grönland'ın Kulusuk kenti kıyılarında bir buzdağı hareket ediyor. 15 Ağustos 2019
Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük adası ve Kuzey Kutbu'nun yüzeyi en fazla buz kütlesiyle kaplı bölgesi olan Grönland'ın buzul örtüsü küresel ısınma nedeniyle tahmin edilenden daha hızlı eriyor.
Grönland'da temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nedeniyle 197 milyar ton buz eridi.