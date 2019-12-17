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Magazin
17 Aralık 2019 - 14:36,

14 nikah 3 bebek! 2019'da evlenen ünlüler...

Kimi yıllarca süren ilişkisini resmiyete taşıdı, kimisi ise yıldırım aşkının esiri oldu.

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İşte evlenmek için 2019'u seçen ünlü isimler...

2HAZAL KAYA - ALİ ATAY

HAZAL KAYA - ALİ ATAY

Oyuncu Hazal Kaya, 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile şubat ayında nikah masasına oturdu. Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen törene ünlüler akın etti. Çift geçtiğimiz ay da oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.

3FAZIL SAY - ECE DAĞISTAN

FAZIL SAY - ECE DAĞISTAN

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya’nın Milano kentinde evlendi. Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz’ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan’ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı.

4DEMET ŞENER - CENK KÜPELİ

DEMET ŞENER - CENK KÜPELİ

Demet Şener, 2,5 ay birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi. Kuruçeşme Les Ottomans'daki nikaha çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı. Demet Şener, nikahtan saatler sonra soyadını 'Küpeli' olarak değiştirdi...

5EBRU ŞALLI - UĞUR AKKUŞ

EBRU ŞALLI - UĞUR AKKUŞ

Eski manken Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş evlendi. Çift, Çırağan Sarayı'nda kıyılaN nikah ile dünyaevine girdi.

6İNCİ TÜRKAY-ATİLLA SARAL

İNCİ TÜRKAY-ATİLLA SARAL

Ünlü oyuncular İnci Türkay ve Atilla Saral 11 yıllık beraberliklerini Londra’da sade bir törenle resmileştirdiler. Törene, sadece ünlü çiftin yakın çevresi katıldı.

7MÜGE BOZ - CANER ERDENİZ

MÜGE BOZ - CANER ERDENİZ

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, Barselona'da evlendi. Çift, Berselona'daki Türk konsolosluğu'nda nikah masasına oturdu. Çiftin kızları Vina, kasım ayında doğdu.

8SEREN ŞİRİNCE - TOBIAS SUTTER

SEREN ŞİRİNCE - TOBIAS SUTTER

Başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince bir süredir birlikte olduğu İngiliz Tobias Sutter evlendi.Beyoğlu’ndaki Cezayir Restoranı’nda gerçekleşen düğüne çiftin ailesi be yakın dostları katıldı.

9BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN - MERVE ÖZGÜLE

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN - MERVE ÖZGÜLE

Ünlü oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan, psikolog nişanlısı Merve Özgüle ile dünya evine girdi. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde gerçekleşen düğünde yakın akrabalar ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

10ESER YENENLER - BERFU YILDIZ

ESER YENENLER - BERFU YILDIZ

Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, ile dünya evine girdi.Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşen kır düğününe sanat, spor ve televizyon dünyasından da birçok isim katıldı. Çiftin oğulları Kuzey ekim ayında dünyaya geldi.

11SEDA GÜVEN-ALİ GÜREL

SEDA GÜVEN-ALİ GÜREL

"Oyuncu Seda Güven, bir süredir aşk yaşadığı işadamı sevgilisi Ali Gürel ile evlendi. Çifti Swissôtel The Bosphorus'daki düğünde yakın dostları yalnız bırakmadı. Kenan Doğulu'nun sahne aldığı düğüne, Enis Arıkan, Hilal Saral ve Öykü Serter'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler akın etti.

12DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTÇU

DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTÇU

Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu 3 yıllık beraberliğin ardından muhteşem bir törenle dünyaevine girdi. Çeşme'de gerçekleşen düğüne ünlü çiftin yakınları ve dostları katıldı.

13SAHRA IŞIK-İDRİS AYBİRDİ

SAHRA IŞIK-İDRİS AYBİRDİ

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile evlendi. Çift, görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

14ZİYNET SALİ-ERKAN ERZURUMLU

ZİYNET SALİ-ERKAN ERZURUMLU

Ünlü sanatçı Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu ile dün akşam Girne’de dünya evine girdi.Gitarist Erkan Erzurumlu ile hayatını birleştiren Ziynet Sali'nin nikah şahitliğini KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar yaptı.

15GİZEM KAYALI - MURAT BİNİCİ

GİZEM KAYALI - MURAT BİNİCİ

2016 Best Model Türkiye birincisi ve Best Model Of The World yarışmasında ikinci seçilen Gizem Kayalı, uzun zamandır aşk yaşadığı Murat Binici ile dünyaevine girdi. Polonezköy'de gerçekleşen görkemli bir törenle nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliğini Erkan Özerman yaptı.

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