14 nikah 3 bebek! 2019'da evlenen ünlüler...

Kimi yıllarca süren ilişkisini resmiyete taşıdı, kimisi ise yıldırım aşkının esiri oldu.
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1
İşte evlenmek için 2019'u seçen ünlü isimler...
2
HAZAL KAYA - ALİ ATAY
Oyuncu Hazal Kaya, 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile şubat ayında nikah masasına oturdu. Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen törene ünlüler akın etti. Çift geçtiğimiz ay da oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.
3
FAZIL SAY - ECE DAĞISTAN
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya’nın Milano kentinde evlendi. Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz’ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan’ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı.
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DEMET ŞENER - CENK KÜPELİ
Demet Şener, 2,5 ay birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi. Kuruçeşme Les Ottomans'daki nikaha çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı. Demet Şener, nikahtan saatler sonra soyadını 'Küpeli' olarak değiştirdi...
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EBRU ŞALLI - UĞUR AKKUŞ
Eski manken Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş evlendi. Çift, Çırağan Sarayı'nda kıyılaN nikah ile dünyaevine girdi.
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İNCİ TÜRKAY-ATİLLA SARAL
Ünlü oyuncular İnci Türkay ve Atilla Saral 11 yıllık beraberliklerini Londra’da sade bir törenle resmileştirdiler. Törene, sadece ünlü çiftin yakın çevresi katıldı.
7
MÜGE BOZ - CANER ERDENİZ
Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, Barselona'da evlendi. Çift, Berselona'daki Türk konsolosluğu'nda nikah masasına oturdu. Çiftin kızları Vina, kasım ayında doğdu.
8
SEREN ŞİRİNCE - TOBIAS SUTTER
Başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince bir süredir birlikte olduğu İngiliz Tobias Sutter evlendi.Beyoğlu’ndaki Cezayir Restoranı’nda gerçekleşen düğüne çiftin ailesi be yakın dostları katıldı.
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BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN - MERVE ÖZGÜLE
Ünlü oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan, psikolog nişanlısı Merve Özgüle ile dünya evine girdi. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde gerçekleşen düğünde yakın akrabalar ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
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ESER YENENLER - BERFU YILDIZ
Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, ile dünya evine girdi.Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşen kır düğününe sanat, spor ve televizyon dünyasından da birçok isim katıldı. Çiftin oğulları Kuzey ekim ayında dünyaya geldi.
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SEDA GÜVEN-ALİ GÜREL
"Oyuncu Seda Güven, bir süredir aşk yaşadığı işadamı sevgilisi Ali Gürel ile evlendi. Çifti Swissôtel The Bosphorus'daki düğünde yakın dostları yalnız bırakmadı. Kenan Doğulu'nun sahne aldığı düğüne, Enis Arıkan, Hilal Saral ve Öykü Serter'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler akın etti.
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DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTÇU
Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu 3 yıllık beraberliğin ardından muhteşem bir törenle dünyaevine girdi. Çeşme'de gerçekleşen düğüne ünlü çiftin yakınları ve dostları katıldı.
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SAHRA IŞIK-İDRİS AYBİRDİ
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile evlendi. Çift, görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
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ZİYNET SALİ-ERKAN ERZURUMLU
Ünlü sanatçı Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu ile dün akşam Girne’de dünya evine girdi.Gitarist Erkan Erzurumlu ile hayatını birleştiren Ziynet Sali'nin nikah şahitliğini KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar yaptı.
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GİZEM KAYALI - MURAT BİNİCİ
2016 Best Model Türkiye birincisi ve Best Model Of The World yarışmasında ikinci seçilen Gizem Kayalı, uzun zamandır aşk yaşadığı Murat Binici ile dünyaevine girdi. Polonezköy'de gerçekleşen görkemli bir törenle nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliğini Erkan Özerman yaptı.