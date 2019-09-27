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2019 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularının 2019 tarihi için araştırmalar devam ediyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 2019 KYK burs ve kredi başvuruları için de beklentiler yükseldi. Öğrenimlerine destek almak amacıyla KYK’ya başvuru yapacak olan üniversite öğrencileri, internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin ana gündem konularından biri de KYK burs ve kredi başvuruları oldu.
KYK burs ve kredi başvurularının, yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlaması ardından alınması planlanıyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıllarda ekim ayında başladı. Öğrencilere ilk burs ve kredi ödemesi ise ocakta yapılmıştı.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılıyor. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılıyor.
CUMHURBAŞKANI’NDAN BURS AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı. Konuşmasına 2019-2020 akademik yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, yeni akademik yılda hocalara ve öğrencilere başarı temennisinde bulundu.
Öğrencilere verilen kredi ve burs desteklerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor.
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