2019 başında gökyüzünde olacak! Böyle görüntülendi...

Türkiye, insansız hava aracı (İHA) teknolojilerindeki iddiasını yeni ürünlerle büyütüyor. Bu kapsamda, Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA Akıncı'nın 2019'un ilk çeyreğinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor.
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