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2019 başında gökyüzünde olacak! Böyle görüntülendi...

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AA
14.06.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:
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2019 başında gökyüzünde olacak Böyle görüntülendi...Next

Türkiye, insansız hava aracı (İHA) teknolojilerindeki iddiasını yeni ürünlerle büyütüyor. Bu kapsamda, Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA Akıncı'nın 2019'un ilk çeyreğinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor.

Etiketler: akıncı , akıncı İHA , insansız hava aracı , haberler

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