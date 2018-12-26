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2019 AGİ ne kadar oldu? İşte tek tek kim ne kadar AGİ alacak...
2019 yılında milyonlarca asgari ücretlinin alacağı maaş belli oldu. Asgari ücret 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından Asgari Geçim İndirimi yani AGİ'nin ne kadar olacağı da merak konusu olmuştu. 2019'da AGİ'ye ne kadar zam geleceği de ortaya çıktı. İşte 2019'da AGİ'ye gelecek zamlar...
'AGİ'ye 2019 yılında ne kadar zam geldi?' sorusu da yanıt buldu. AGİ'den sigortalı olan tüm çalışanlar faydalanıyor. Ödenecek Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı medeni hal ve çocuk sayısına göre de değişiyor.
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