Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>2019 AGİ ne kadar oldu? İşte tek tek kim ne kadar AGİ alacak...

2019 AGİ ne kadar oldu? İşte tek tek kim ne kadar AGİ alacak...

2019 yılında milyonlarca asgari ücretlinin alacağı maaş belli oldu. Asgari ücret 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından Asgari Geçim İndirimi yani AGİ'nin ne kadar olacağı da merak konusu olmuştu. 2019'da AGİ'ye ne kadar zam geleceği de ortaya çıktı. İşte 2019'da AGİ'ye gelecek zamlar...

Hürriyet Haber
26.12.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:
1 / 16
2019 AGİ ne kadar oldu İşte tek tek kim ne kadar AGİ alacak...Next

'AGİ'ye 2019 yılında ne kadar zam geldi?' sorusu da yanıt buldu. AGİ'den sigortalı olan tüm çalışanlar faydalanıyor. Ödenecek Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı medeni hal ve çocuk sayısına göre de değişiyor.

Etiketler: 2019 agi , haberler

En Yeni Foto Galeriler

2019 AGİ ne kadar oldu? İşte tek tek kim ne kadar AGİ alacak...

2019 AGİ ne kadar oldu? İşte tek tek kim ne kadar AGİ alacak...

Volkan Demirel ve Ozan için karar verildi! O tarih...

Volkan Demirel ve Ozan için karar verildi! O tarih...

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

'2 yıl... 2 mükemmel yıl...'

'2 yıl... 2 mükemmel yıl...'

Bu yaza hazır olun! En iyiler belli oldu: Türkiye'den bir yer listede

Bu yaza hazır olun! En iyiler belli oldu: Türkiye'den bir yer listede

İkizler kar tatilinde!

İkizler kar tatilinde!

Yılbaşı heyecanı

Yılbaşı heyecanı

Ersun Yanal'ın listesine Ali Koç'tan onay! Transfer zirvesi...

Ersun Yanal'ın listesine Ali Koç'tan onay! Transfer zirvesi...

Gecenin pırıltısı

Gecenin pırıltısı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.