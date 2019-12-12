2019/1 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Engelli memur alımı başvuruları ne zaman?
Kamuda memur olma hayali kuran engelli vatandaşlar, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) 2019/1 tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Bakan'ın açıklamalarının ardından beklentileri artan engelli vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek haberlere odaklandı. Peki, 2019/1 EKPSS tercihleri ne zaman? Engelli memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
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2019 yılında gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin beklentiler, yeni yıla kısa bir süre kala arttı. Bu yıl gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile detayları merak eden vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bilgi almak istiyor. İşte, 2019/1 EKPSS tercihleri hakkında ayrıntılar...
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BAKAN NE DEMİŞTİ?
Engelli atamalarının tarihiyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde konuşan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." ifadesinde bulunmuştu.
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TARİH BELLİ OLDU MU?
2019/1 EKPSS tercih takvimi henüz yayınlanmadı. Söz konusu tercih işlemleri için bir açıklama olması halinde haberimizden okuyabilirsiniz.
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EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.