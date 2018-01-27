Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>2018'in falına bakıldı! 10 kehanet...

2018'in falına bakıldı! 10 kehanet...

.

Hürriyet Haber
27.01.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:
1 / 25
2018in falına bakıldı 10 kehanet...Next

AT Kearney Küresel İş Politikaları Konseyi (GBPC) 2018 yılına yönelik 10 temel öngörüde bulundu. Bu öngörüler teknoloji dünyasını ilgilendirdiği kadar, küresel siyaset ve ekonomiyi de yakından ilgilendiriyor.

Etiketler: kehanet , ekonomi gelişmeleri , 2018 kehanetleri

En Yeni Foto Galeriler

2018'in falına bakıldı! 10 kehanet...

2018'in falına bakıldı! 10 kehanet...

Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını buluştu!

Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını buluştu!

Ve Beşiktaş transferi bitirdi! İşte perde arkası...

Ve Beşiktaş transferi bitirdi! İşte perde arkası...

Öğretmenler tatilde ne yapıyor?

Öğretmenler tatilde ne yapıyor?

Palandöken doldu taştı!

Palandöken doldu taştı!

Evlilikten sonra hayatım

Evlilikten sonra hayatım

Doğu Ekspresi'ne katılan soluğu orada alıyor! Akın ettiler, atlı kızaklara binip...

Doğu Ekspresi'ne katılan soluğu orada alıyor! Akın ettiler, atlı kızaklara binip...

180 derece Boğaz!

180 derece Boğaz!

Bizim çalışma ortamı böyle

Bizim çalışma ortamı böyle

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri