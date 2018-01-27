2018'in falına bakıldı! 10 kehanet...

AT Kearney Küresel İş Politikaları Konseyi (GBPC) 2018 yılına yönelik 10 temel öngörüde bulundu. Bu öngörüler teknoloji dünyasını ilgilendirdiği kadar, küresel siyaset ve ekonomiyi de yakından ilgilendiriyor.
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