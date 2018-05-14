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    Haberler >Teknoloji>2018'in en çok satan otomobilleri

    2018'in en çok satan otomobilleri

    Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre işte 2018'in ilk dört ayında en çok satan otomobil modelleri. Otomobiller, Ocak-Nisan ayları arasında bin adetten fazla satışı gerçekleşen modellere göre sıralandı.

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:
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    2018in en çok satan otomobilleriNext

    Audi A4

    Satış adedi: 1010

    Etiketler: araba , teknoloji

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