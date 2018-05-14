2018'in en çok satan otomobilleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre işte 2018'in ilk dört ayında en çok satan otomobil modelleri. Otomobiller, Ocak-Nisan ayları arasında bin adetten fazla satışı gerçekleşen modellere göre sıralandı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.