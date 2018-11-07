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2018'de yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 yer listede

Mastercard, dünyanın dört bir yanındaki 162 şehre ve buralardaki seyahatin yükselişini ve düşüşünü ölçen yıllık Küresel Destinasyon Şehirleri Endeksi'ni yayınladı.

Hürriyet Haber
07.11.2018 - 16:17 | Son Güncelleme:
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2018de yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu Türkiyeden 2 yer listedeNext

Sıralama, 2018'de gerçekleşen ziyaretçi hacmini ölçerek en çok ziyaretçi alan illeri belirleme yönünde yapıldı. 2018 yılında tahmini uluslararası ziyaretçi sayısıyla en çok ziyare edilen iller. Türkiye'den biri ilk 10'da olmak üzere 2 yer listede...

Etiketler: turizm , turist , seyahat , haberler
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