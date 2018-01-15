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2018’de mutfağınıza sokmanız gereken 5 sağlıklı yiyecek

Bu yıl yeni yıl kararlarınızı alırken sağlığınız hakkında ne yapmanız gerektiğini de düşündünüz mü? Mutlaka düşünmüşsünüzdür. Çünkü uzun ve mutlu bir hayat için en büyük gerekliliğin sağlık olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bu yeni yılda mutfağınızda özellikle aşağıdaki yiyecekleri bol bol görmeniz gerekiyor.

Kaynak: Doğan Burda
15.01.2018 - 15:16 | Son Güncelleme:
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Meyve ve sebzelerNext

Meyve ve sebzeler

Sağlıklı bir mutfağın en büyük gereklilikleri arasında meyve ve sebzeler geliyor. Vitamin, mineral açısından çok zengin ve son derece besleyici olan bu gıdalar; kalp sağlığından obeziteye, şekerden kansere birçok hastalıkla savaşmak için büyük bir öneme sahip. Bu nedenle günde iki porsiyon meyve ve sebze yemeniz gerekiyor. Mutfağınızdan, patates, soğan, sarımsak, limon ve turunçgilleri eksik etmeyin.

Etiketler: 2018 , sağlıklı beslenme , sağlıklı gıdalar

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