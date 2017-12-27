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2018'de bunları yiyip içeceğiz

İşte Pinterest'e göre 2018'in yeme içme trendleri...

Fotoğraflar: Alamy
27.12.2017 - 09:37 | Son Güncelleme:
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2018de bunları yiyip içeceğizNext

2018'e henüz girmedik ama Pinterest kullanıcıları için önümüzdeki yılın trendleri şimdiden belli oldu. Platform her yıl olduğu gibi bu yıl da trend olması beklenen 100 şeyi açıkladı. Bunlardan bazıları da yemek ve mutfakla ilgili. Malzemeler, pişirme teknikleri, yeme akımları... Bakın 2018'de hangi malzemeleri hangi tekniklerle pişirecek, hangi baharatlarla tatlandıracağız...

Etiketler: 2018 , yeme içme trendleri , yeme içme , pinterest

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