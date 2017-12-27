2018'de bunları yiyip içeceğiz

2018'e henüz girmedik ama Pinterest kullanıcıları için önümüzdeki yılın trendleri şimdiden belli oldu. Platform her yıl olduğu gibi bu yıl da trend olması beklenen 100 şeyi açıkladı. Bunlardan bazıları da yemek ve mutfakla ilgili. Malzemeler, pişirme teknikleri, yeme akımları... Bakın 2018'de hangi malzemeleri hangi tekniklerle pişirecek, hangi baharatlarla tatlandıracağız...
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