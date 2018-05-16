2018 yılında Türkiye’de en az yakıt tüketen araçların listesi

2018 yılında en az yakıt tüketen araçların listesi belirlendi. Araç satın almak isteyen kişilerin bir numaralı tercih nedeni olan yakıt tüketimi, otomobil üreticilerinin de bu yönde araç üretmelerine neden oldu.
İşte 2018 yılında satışa sunulan ve en az yakıt tüketimine sahip otomobil markaları…Türkiye'de en az yakıt tüketen araç listesine bakıldığın en çok satılan araçlar listesindeki araçların bulunduğu dikkatlerden kaçmıyor.
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