2017’nin en iyi ünlü gelinlikleri

Gelinliklere bakmak çok eğlenceli bir aktivite. Üzerine bir de bu gelinlikler ünlülerin olunca eğlencesi ikiye katlanıyor. Çünkü büyük meblağlar karşılığında birbirinden ünlü tasarımcıların elinden çıkan gelinlikler içerisindeki ünlülerin görünüşü çok daha etkileyici oluyor. Geçtiğimiz yıl konuşa konuşa bitiremediğimiz ünlü gelinliklerini bir kez daha hatırlayalım.
Moda dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan ve ünü tüm dünyaya yayılan Miranda Kerr 2013 yılında Orlando Bloom’u eskiye çıkarmıştı hatırlarsanız. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra geçtiğimiz yıl Evan Spiegel ile nikâh masasına ikinci kez oturdu. Üstelik ‘Aman nasılsa ikinci kez evleniyorum, abartmamayım’ da demedi ve yine göz alıcı bir gelinlikle dünya evine girdi. Klasiklerden hoşlananların bayıldığı gelinlik tabii ki bir Dior tasarımıydı.
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