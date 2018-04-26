En başarılı iş insanları belli oldu! İlk sıradaki ismi tahmin edemeyeceksiniz

Fortune dergisi, 2017 "Yılın İş İnsanı" listesini açıkladı. Dünya çapındaki en büyük 2 bin şirketin performansı ve son 12 aylık dönemdeki kârı dikkate alınarak belirlenen 2017'nin en başarılı 20 iş insanı şöyle:
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