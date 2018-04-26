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Haberler >Ekonomi>En başarılı iş insanları belli oldu! İlk sıradaki ismi tahmin edemeyeceksiniz

En başarılı iş insanları belli oldu! İlk sıradaki ismi tahmin edemeyeceksiniz

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Hürriyet Haber
26.04.2018 - 15:00 | Son Güncelleme:
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En başarılı iş insanları belli oldu İlk sıradaki ismi tahmin edemeyeceksinizNext

Fortune dergisi, 2017 "Yılın İş İnsanı" listesini açıkladı. Dünya çapındaki en büyük 2 bin şirketin performansı ve son 12 aylık dönemdeki kârı dikkate alınarak belirlenen 2017'nin en başarılı 20 iş insanı şöyle:

Etiketler: Zengin , , Adam

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