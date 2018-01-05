2017 yılı rakamları belli oldu! Türkiye’de en çok bu otomobiller satıldı

Otomotiv Distribütörler Derneği’nin (ODD) verilerine göre 2017 yılında otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 4.52 oranında azalarak 722 bin 759 adet oldu. 2016 yılında 756 bin 938 adet satış yapılmıştı. İşte 2017 sonuçlarına göre Türkiye’de en çok satılan otomobiller;
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.