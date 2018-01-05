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2017 yılı rakamları belli oldu! Türkiye’de en çok bu otomobiller satıldı

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Emre ÖZPEYNİRCİ
05.01.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:
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2017 yılı rakamları belli oldu Türkiye’de en çok bu otomobiller satıldıNext

Otomotiv Distribütörler Derneği’nin (ODD) verilerine göre 2017 yılında otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 4.52 oranında azalarak 722 bin 759 adet oldu. 2016 yılında 756 bin 938 adet satış yapılmıştı. İşte 2017 sonuçlarına göre Türkiye’de en çok satılan otomobiller;

Etiketler: otomobil , gazetehaberleri , otomobil satışları
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