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Haberler >Ekonomi>2011'de ilan edildi, her şey değişti! Gelgitler sonucu ortaya çıkanlar şaşırttı

2011'de ilan edildi, her şey değişti! Gelgitler sonucu ortaya çıkanlar şaşırttı

Sine ve Saloum nehirlerinin birleşerek oluşturduğu 180 bin hektarlık Saloum Deltası, "Senegal’in Amazonu" olarak adlandırılıyor. Biyosfer Dünya Rezervi olarak UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne giren delta, baobab ve mangrov ağaçları, pirinç tarlaları, balık çeşitleri, tuz konileri ile bölge ekonomisi ve turizmin can damarını oluşturuyor. Senegal'in etnik topluluklarından Serer kabilesine ait Sine ile Saloum krallıklarının da 15'inci yüzyılda burada kurulması, bölgenin önemini daha da arttırıyor.

AA
16.08.2019 - 13:41 | Son Güncelleme:
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2011de ilan edildi, her şey değişti Gelgitler sonucu ortaya çıkanlar şaşırttıNext

Senegal’de Sine ve Saloum nehirlerinin birleşerek Atlas Okyanusu’na aktığı nehir yatağı üzerinde oluşan Saloum Deltası, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Etiketler: haberler

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