Ara
MENÃœ
Haberler >Kelebek >Magazin>20 yÄ±l sonra muradÄ±na erdi

20 yÄ±l sonra muradÄ±na erdi

Beyin tÃ¼mÃ¶rÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden mesleÄŸine ara veren Ã¼nlÃ¼ sunucu 20 yÄ±llÄ±k sevgilisiyle evlendi.

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 09:50 | Son GÃ¼ncelleme:
1 / 22
20 yÄ±l sonra muradÄ±na erdiNext

Bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±nda beynindeki tÃ¼mÃ¶rÃ¼ aldÄ±ran ve bir sÃ¼reliÄŸine dinlenmeye Ã§ekilen Ã¼nlÃ¼ sunucÃ§u iÃ§in kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nler geride kaldÄ±. ÃœnlÃ¼ sunucu 20 yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu sevgilisiyle sonunda evlendi ve yeni bir hayata baÅŸladÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid UKÂ

Etiketler: maria menounos , kevin undergaro , nikah

En Yeni Kelebek Galeriler

20 yÄ±l sonra muradÄ±na erdi

20 yÄ±l sonra muradÄ±na erdi

Freelance çalÄ±ÅŸanlara sÄ±cak bir ofis olacak 5 keyifli mekân

Freelance çalÄ±ÅŸanlara sÄ±cak bir ofis olacak 5 keyifli mekân

OnlarÄ± bir de böyle görün

OnlarÄ± bir de böyle görün

Anton ile Zeynep'in romantik yeni yÄ±l kutlamasÄ±

Anton ile Zeynep'in romantik yeni yÄ±l kutlamasÄ±

Gündüz istedi akÅŸam niÅŸanlandÄ±

Gündüz istedi akÅŸam niÅŸanlandÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±

En romantik program

En romantik program

HoÅŸ geldin 2018

HoÅŸ geldin 2018

Ünlülerin romantik yeni yÄ±l kutlamalarÄ±

Ünlülerin romantik yeni yÄ±l kutlamalarÄ±

HÃ¼rriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
  • HÃ¼rriyet Emlak
  • HÃ¼rriyet Oto
  • YenibiriÅŸ
  • Yakala.co
  • HÃ¼rriyet TV
  • HÃ¼rriyet Aile
  • Mahmure
Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri