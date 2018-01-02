20 yÄ±l sonra muradÄ±na erdi

Bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±nda beynindeki tÃ¼mÃ¶rÃ¼ aldÄ±ran ve bir sÃ¼reliÄŸine dinlenmeye Ã§ekilen Ã¼nlÃ¼ sunucÃ§u iÃ§in kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nler geride kaldÄ±. ÃœnlÃ¼ sunucu 20 yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu sevgilisiyle sonunda evlendi ve yeni bir hayata baÅŸladÄ±.
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