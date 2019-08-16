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    20 yıl önce... 20 yıl sonra....

    17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 20 yıl geçti. Kocaeli, İstanbul, Düzce, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden olan depremde resmi verilere göre 17 bin 840 kişi hayatını kaybetti. On binlerce kişinin yaralandığı Marmara Depremi'nin ardından yıkılan kimi binaların yerine yeni yerleşim birimleri yapılırken, kimileri ise boş olarak günümüze kadar geldi. AA foto muhabirleri depremde hasar gören yerlerin 20 yıl sonraki hallerini havadan görüntüledi.

    AA
    16.08.2019 - 16:23 | Son Güncelleme:
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    20 yıl önce... 20 yıl sonra....Next

    17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 20 yıl geçti. Kocaeli, İstanbul, Düzce, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden olan depremde resmi verilere göre 17 bin 840 kişi hayatını kaybetti. On binlerce kişinin yaralandığı Marmara Depremi'nin ardından yıkılan kimi binaların yerine yeni yerleşim birimleri yapılırken, kimileri ise boş olarak günümüze kadar geldi. AA foto muhabirleri depremde hasar gören yerlerin 20 yıl sonraki hallerini havadan görüntüledi. Fotoğrafta, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki çadırkent alanının eski ve yeni hali görülüyor.

    Etiketler: Adapazarı , deprem , son dakika haberler
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