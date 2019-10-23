20 yavru flamingoyu satamadan yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi tarafından beslenip satıldığı belirlenen 20 flamingo, Doğa Koruma Mili Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunup tedavileri sonrası doğaya salındı. Flamingoları satmaya çalışan kişi hakkında da işlem başlatıldı.
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