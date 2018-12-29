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'Hedefim sekizdi, 20 kilo aldım'

Oyuncu Ümit Erdim'in geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlendi hostes eşi Seda Erdim, merak edilen soruları Instagram sayfasında yayınladı. Mayıs ayında kızı Ses'i dünyaya getiren Seda Erdim, hamilelik sürecini de anlattı.

Hürriyet Haber
29.12.2018 - 10:25 | Son Güncelleme:
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Hedefim sekizdi, 20 kilo aldım Next

* Oyunculukla hiç alakam yok. Kabin memuruydum, diğer bir deyişle hostes...

Etiketler: ses erdim

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