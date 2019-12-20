20 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları, 20 Aralık haftanın kapanış gününde çeyrek ve gram altın fiyatları ile sorgulanmaya devam ediliyor. Son günlerde artış eğilimi içerisinde yer alan altın fiyatları, son 10 günde yaklaşık 10 liraya yakın artış gösterdi. Peki, altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, günün altın fiyatları için canlı ve güncel bilgiler



ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Altın fiyatları gram bazında 282 lira seviyesinde seyrediyor. Son 10 günde 10 lira civarında artış gösteren gram altın, güne yine yükselişle başladı. Peki, gram altın fiyatları bazında gerçekleşen bu fiyatlama, çeyrek ve yarım altın için nasıl seyredecek?



İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...