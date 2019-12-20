20 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 20 Aralık Perşembe günü güncel ve canlı fiyatlar ile araştırılmaya başlandı. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları hakkında güncel ve canlı fiyatları merak eden vatandaşlar, Kapalıçarşı fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 20 Aralık Perşembe günü altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, gram, çeyrek ve yarım seçenekleri ile sorgulanan altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Altın fiyatları, 20 Aralık haftanın kapanış gününde çeyrek ve gram altın fiyatları ile sorgulanmaya devam ediliyor. Son günlerde artış eğilimi içerisinde yer alan altın fiyatları, son 10 günde yaklaşık 10 liraya yakın artış gösterdi. Peki, altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, günün altın fiyatları için canlı ve güncel bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları gram bazında 282 lira seviyesinde seyrediyor. Son 10 günde 10 lira civarında artış gösteren gram altın, güne yine yükselişle başladı. Peki, gram altın fiyatları bazında gerçekleşen bu fiyatlama, çeyrek ve yarım altın için nasıl seyredecek?
İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...
2
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 20 Aralık Cuma günü 466 TL'den satılıyor.
3
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 282 TL dolaylarında seyrediyor.
4
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.880 liradan alınıp 1.900 liradan satılıyor.
5
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 932 TL'den işlem görmeye devam ediyor.