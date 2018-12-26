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'2 yıl... 2 mükemmel yıl...'

Oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında evlendiği Faslı Iman Elbani ile 2. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Yıldırım'ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv - Instagram

Hürriyet Haber
26.12.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:
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2 yıl... 2 mükemmel yıl...Next

Oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında evlendiği Faslı Iman Elbani ile 2. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Yıldırım'ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Etiketler: Murat Yıldırım sevgilisi

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