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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
19 Kasım 2019 - 13:15,

2. yargı paketinde ceza indirimi olacak mı? Af yasasında son durum

Af yasası, 2. yargı paketi ve ceza indirimi gündemdeki yerini korurken yeni bir açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketi ve ceza indirimi konularına değindi. Peki, 2. yargı paketinde ceza indirimi olacak mı? İşte, af yasasında son durum

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirten Gül, birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi. İşte, Adalet Bakanı'nın ceza indirimi ve 2. yargı paketine yönelik açıklamaları...

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İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, "Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor." açıklamasında bulundu.

Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim." diye konuştu.

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NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bazı suçlara yönelik ceza indirimini de kapsayan ikinci yargı paketinin ne zaman TBMM'ye geleceği henüz belli değil. Ancak sürecin kasım ayı içinde yapılacağı öngörülüyor.

Kamuoyunda 'af' olarak nitelendirilen çalışma, infaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarını kapsayacak.

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