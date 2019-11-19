2. yargı paketinde ceza indirimi olacak mı? Af yasasında son durum

Kamuda personel alımı haberleri peş peşe gelirken, atama bekleyen binlerce öğretmen de MEB'in 2020 öğretmen atamasını ne zaman yapacağını merak ediyor. Farklı branşlardan çok sayıda öğretmen, MEB'in 2020 atama takvimi ve istihdam edilecek öğretmen sayısı hakkında bir gelişme olup olmadığını araştırıyor. Peki, 2020 MEB öğretmen ataması ne zaman?
Kanal D'nin iddialı projesi Azize ekranlara birinci bölümü ile merhaba diyor. Dizinin çarpıcı konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Peki Azize dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler var? İşte Azize dizisinin oyuncu kadrosu ve detaylar