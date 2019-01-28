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    Haberler >Gündem>2 ilde kar yağışı uyarısı! 28 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

    2 ilde kar yağışı uyarısı! 28 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

    Yeni haftanın ilk gününde hava durumu araştırmaları hız kazandı. Ocak ayının son günlerini geçiren vatandaşlar, havaların nasıl seyredeceği konusunda bilgi almak isterken, Meteoroloji'den 2 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İşte, 28 Ocak son dakika hava durumu tahminleri ve kar yağışı uyarısı yapılan iller...

    Hürriyet Haber
    28.01.2019 - 10:14 | Son Güncelleme:
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    2 ilde kar yağışı uyarısı 28 Ocak son dakika hava durumu tahminleriNext

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte, Meteoroloji'den alınan veriler ışığında son dakika hava durumu bilgileri...

    Etiketler: son dakika , haberler

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