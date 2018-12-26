2 gündür devam ediyor! Otomobiller kayboldu

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapandı. Kar yağışının şiddetini arttırması üzerine Uludağ'dan inmek isteyen bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, pistler kayak severlerle doldu. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı zirvede, yoğun kar sebebiyle araçların üstü kapandı vatandaşlar otomobillerini bulmakta zorluk çekti.
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