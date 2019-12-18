Gündem Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- 18 Aralık 2019 - 17:42, 18 Aralık 2019 - 17:42

2 günde 2 evlat acısı: Oğlunun cenazesinden dönerken patlamada diğer oğlu öldü

ADANA'da dün, başının kapıyla demirin arasında kalması sonucu ölen Omar El Hamit, (4) bugün, Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde toprağa verildi. Cenazenin ardından dönüş yolunda Hamit ailesinin içinde bulunduğu araç, PKK/PYD'li teröristlerin tuzakladığı mayına çarptı. Meydana gelen patlamada, Hamit ailesinin diğer oğulları Eye El Hamit (9) ve bir akrabaları yaşamını yitirdi, anne İmen El Ali El Kero ile 3 kişi de yaralandı. Dün küçük oğlu Omar'ın ölüm haberini alıp, sokak ortasında sinir krizi geçiren baba Halid El Hamit, bugün diğer oğlunun da ölüm haberini aldı.