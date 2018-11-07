Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>2. Dünya Savaşı'nda kadın kılığında eğlenen Nazi askerleri

    2. Dünya Savaşı'nda kadın kılığında eğlenen Nazi askerleri

    Sanatçı Martin Dammann'in 'Soldier Studies: Cross-Dressing in der Wehrmacht' adıyla derlediği kitapta, Nazi askerleri ile ilgili çarpıcı bilgi ve belgelere yer verildi. Kitapta Nazi askerlerinin kadın elbiseleri giyip eğlendikleri fotoğraflar, düzenledikleri etkinliklerden görüntüler tartışma yarattı.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Soldier Studies: Cross-Dressing in der Wehrmacht
    07.11.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:
    1 / 10
    2. Dünya Savaşında kadın kılığında eğlenen Nazi askerleriNext

    Kitapta yer alan bilgilerde Nazi askerlerinin ilginç eğlence şekilleri gözler önüne serildi.

    Etiketler: 2. Dünya Savaşı , kıyafet
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2018
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.