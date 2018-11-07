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2. Dünya Savaşı'nda kadın kılığında eğlenen Nazi askerleri
Sanatçı Martin Dammann'in 'Soldier Studies: Cross-Dressing in der Wehrmacht' adıyla derlediği kitapta, Nazi askerleri ile ilgili çarpıcı bilgi ve belgelere yer verildi. Kitapta Nazi askerlerinin kadın elbiseleri giyip eğlendikleri fotoğraflar, düzenledikleri etkinliklerden görüntüler tartışma yarattı.
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Soldier Studies: Cross-Dressing in der Wehrmacht
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