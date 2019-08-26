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2 dağın arasında keşfedilmeyi bekliyor! Henüz bilen çok az ama giden hayran kalıyor

ANTALYA’nın keşfedilmemiş gizli cennetlerinden Kapuz Kanyonu’nun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Konyaaltı Belediyesi bu alanda çalışma yürütürken, kanyonu bilen az sayıdaki kişi doğa harikası kanyonda yüzüyor, botla geziyor, piknik yapıyor ve bu anların keyfini çıkarıyor.

İbrahim LALELİ- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)
26.08.2019 - 11:13 | Son Güncelleme:
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2 dağın arasında keşfedilmeyi bekliyor Henüz bilen çok az ama giden hayran kalıyorNext

Turizm kenti Antalya’nın şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarındaki Kapuz Kanyonu, keşfedilmeyi bekliyor.

Etiketler: karpuz kanyonu , kanyon , turizm , haberler

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