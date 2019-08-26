Haberler >Ekonomi>2 dağın arasında keşfedilmeyi bekliyor! Henüz bilen çok az ama giden hayran kalıyor
2 dağın arasında keşfedilmeyi bekliyor! Henüz bilen çok az ama giden hayran kalıyor
ANTALYA’nın keşfedilmemiş gizli cennetlerinden Kapuz Kanyonu’nun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Konyaaltı Belediyesi bu alanda çalışma yürütürken, kanyonu bilen az sayıdaki kişi doğa harikası kanyonda yüzüyor, botla geziyor, piknik yapıyor ve bu anların keyfini çıkarıyor.
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