2 bin TL’ye geçiniyoruz! 8 metrekarede sıradışı bir yaşam...
Modern tıbbı reddediyorlar. 1700’lü yıllarda insanlar nasıl yaşıyorsa aynen öyle yaşıyorlar. Deodoran yerine sirke, deterjan yerine hardal tozu kullanıyorlar. Paketli ürün almıyorlar. Sadece iki öğün yiyorlar. Yanlarında 2.5 yaşında kızları, Zeynep ve Özgür Karaman, 8 aydır 8 metrekarelik bir karavanda yaşıyor, Türkiye’yi geziyor. Karşınızda filmlere konu olabilecek bir hayat öyküsü...
Modern tıbbı reddediyorlar. 1700’lü yıllarda insanlar nasıl yaşıyorsa aynen öyle yaşıyorlar. Deodoran yerine sirke, deterjan yerine hardal tozu kullanıyorlar. Paketli ürün almıyorlar. Sadece iki öğün yiyorlar. Yanlarında 2.5 yaşında kızları, Zeynep ve Özgür Karaman, 8 aydır 8 metrekarelik bir karavanda yaşıyor, Türkiye’yi geziyor. Karşınızda filmlere konu olabilecek bir hayat öyküsü...
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