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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Pazar>2 bin TL’ye geçiniyoruz! 8 metrekarede sıradışı bir yaşam...

    2 bin TL’ye geçiniyoruz! 8 metrekarede sıradışı bir yaşam...

    Modern tıbbı reddediyorlar. 1700’lü yıllarda insanlar nasıl yaşıyorsa aynen öyle yaşıyorlar. Deodoran yerine sirke, deterjan yerine hardal tozu kullanıyorlar. Paketli ürün almıyorlar. Sadece iki öğün yiyorlar. Yanlarında 2.5 yaşında kızları, Zeynep ve Özgür Karaman, 8 aydır 8 metrekarelik bir karavanda yaşıyor, Türkiye’yi geziyor. Karşınızda filmlere konu olabilecek bir hayat öyküsü...

    Serkan OCAK - serkan.ocak@hurriyet.com.tr
    03.11.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:
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    2 bin TL’ye geçiniyoruz 8 metrekarede sıradışı bir yaşam...Next

    Modern tıbbı reddediyorlar. 1700’lü yıllarda insanlar nasıl yaşıyorsa aynen öyle yaşıyorlar. Deodoran yerine sirke, deterjan yerine hardal tozu kullanıyorlar. Paketli ürün almıyorlar. Sadece iki öğün yiyorlar. Yanlarında 2.5 yaşında kızları, Zeynep ve Özgür Karaman, 8 aydır 8 metrekarelik bir karavanda yaşıyor, Türkiye’yi geziyor. Karşınızda filmlere konu olabilecek bir hayat öyküsü...

    Etiketler: karaval , karavalda yaşam , izmir

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