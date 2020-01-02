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Umut KARAKOYUN/DHA
Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 11:56, /

2 bin 600 yıllık antik yolun taşları puzzle gibi yeniden birleştiriliyor

İZMİR'de 2 bin 600 yıllık olduğu belirlenen ve Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu ile kesişen Neonteikhos Antik Kenti'ne giden tarihi yolun korunması amacıyla hazırlanan proje kapsamında köprü yapılmasına karar verildi. Köprünün inşası nedeniyle tarihi yol kaldırıldı. Köprünün tamamlanmasının ardından, o dönemdeki teknik ve yöntemler kullanılarak antik yolun eski yerine konulması için çalışmalara başlandı. Antik yolun taşları, puzzle gibi yeniden birleştiriliyor.

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