2 bin 600 yaşındaki mumya Takabuti'nin ölüm nedeni ortaya çıktı

Dünyada en çok tanınan mumya olarak bilinen Takabuti'nin ölüm nedeni yüzyıllardır bir gizem olarak kaldı.2 bin 600 yaşındaki mumya Takabuti bir kadın. Bilim insanları X-ray ve CT taramaları ile gizemi çözmeyi başardı. Takabuti'nin ağzında ve omurgasında fazladan bir diş ve omur olduğu belirlendi.İrlanda'da bir müzede sergilenen mumya ile ilgili yapılan yeni çalışmalarda, Takabuti'nin 20'li yaşlarında sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.Takabuti'nin eski Mısır'ın Luksor şehrinde yaşayan oldukça zengin ve önemli bir kadın olduğu biliniyor. Takabuti 1834 yılında İrlanda'ya getirilip ilk kez tabutu açılmıştı.Bilim insanlarının yaptığı taramalarda genç kadının sol omzunun üst kısmından bıçaklandığı ve bunun ölüm nedeni olduğu ortaya çıkarıldı.Ölümcül bıçak yarası, daha önce başka bir araştırmacı ekibin kalbi için yaptığı yanlış malzeme ile dolu olduğu belirlendi. Ancak, neredeyse iki yüzyıl süren araştırmalardan sonra, biliminsanları nihayet gerçek kalbini, göğsünün derinliklerinde küçülmüş ve dağınık bir halde bulmayı başardı.