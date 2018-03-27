Türkiye Güzeli olmak bizde aile geleneği

Türkiye'de güzellik yarışmaları ilk kez 1929 yılında düzenlenmeye başladı. Günümüze kadar 80 kadın, Türkiye'nin 'en güzeli' ünvanının sahibi oldu. İşte Feriha Tevfik'ten Ecem Çırpan'a tescilli güzellerimiz...
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