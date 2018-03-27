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Türkiye Güzeli olmak bizde aile geleneği

Türkiye'de güzellik yarışmaları ilk kez 1929 yılında düzenlenmeye başladı. Günümüze kadar 80 kadın, Türkiye'nin 'en güzeli' ünvanının sahibi oldu. İşte Feriha Tevfik'ten Ecem Çırpan'a tescilli güzellerimiz...

Hürriyet Haber
27.03.2018 - 07:15 | Son Güncelleme:
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Türkiye Güzeli olmak bizde aile geleneğiNext

Ebru Cündübeyoğlu, Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu talk show programı “Hadi Be”ye konuk oldu. Soruları yanıtlayan oyuncu, samimi açıklamalar yaptı.

Etiketler: miss turkey , türkiye güzelleri , çağla şıkel , tuğçe kazaz

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