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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
17 Kasım 2019 - 09:42,

19 ve 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yatak ve ayakkabılık ile dikkat çekiyor

19 ve 22 Kasım tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan cep telefonu, dik durabilen süpürge, 3 katlı ayakkabılık ve katlanır yatak, zincir mağazanın müşterileri tarafından yakından takip ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu ile 19 Kasım ve 22 Kasım tarihlerinde mağazalara gelecek olan ürünler hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi, ihtiyaçları dahilinde bir ürün olup olmadığını mağazalara gitmeden de öğrenebilecek. İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler

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1


BİM aktüel ürünler kataloğu 19 ve 22 Kasım tarihlerinde giyim, teknoloji, ev elektroniği ve zücaciye ürünlerine yer verecek. Ev ihtiyaçlarına yönelik mağazalarında indirimli ürünler sergileyen BİM, aktüel ürünler kataloğu ile bu ürünleri sergilemeye devam ediyor. İşte, 19 ve 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürün bilgileri

BİM 19-22 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğu, 19 Kasım Salı günü mağazalarda giyim ağırlıklı ürünlere, 22 Kasım Cuma günü ise elektronik, zücaciye ve birçok ürüne yer verileceğini duyurdu. İşte, o ürünlerin listesi;

2

Lisanslı 2’li Atlet Kız-Erkek Çocuk
3/4/5/6/7/8 yaş

Patik Oyuncaklı Kız-Erkek Bebek
0-6 ay / 6-12 ay / 12-18 ay

Welsoft Uyku Patik Kadın
36-40 numara

3

Kazak Tüyü Toplama Makinesi
• Kazak, palto, hırka, yelek ve pantolon gibi giysilerin üzerindeki tüyleri alır
• 2 adet kalem pille çalışır (Piller dahil değildir)
• Fırça ve atık kutusu içindedir

4

Dikiş Makinesi

• Çift iplikli ve mekik dikiş kullanımı
• Yüksek / Düşük hız ayarı
• 16 dahili desen seçeneği
• Ayak pedalı, 3 adet iğne, adaptör ve 4 iplik makarası ve ilik aparatı dahildir
• Dahili aksesuar çekmecesi
• İleri ve geri dikiş fonksiyonu
• Otomatik iplik geri sarma
• Kolay kol dikişi

5

Sebze Koruyucu

• Buzdolabında sebze ve meyvelerin bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesine yardımcı olur

• Gözenekli yapısı, hava akımı oluşmasını sağlar meyve ve sebzelerin çürümesine engel olur, yumuşak dokusu sayesinde ezilmeler önlenir

6

Beykoz Kristalin 6’lı Çay Bardağı

• ~95 cc
• Işıltılı kurşunsuz kristal cam
• Çay tiryakileri için zarif ve ince tasarım

7

El Mikseri

• Çırpma ve yoğurma aparatı
• 300 Watt

8

Katlanır Yatak

• Katlanabilir pratik yaylı yatak
• Hem puf, hem koltuk, hem de tek kişilik yatak olabilme özelliği

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İHA /
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Kemal Sunal filmi gerçek oldu; ahşap evi kamyon kasasına monte etti

TRABZON'da yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılan Ömer Birinci (55), yıkım endişesi yaşamamak için yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte etti. Yıkım olacağı durumlarda kamyon üzerindeki gecekondusuyla yayladan ayrılıp başka yaylalara yönelen Birinci'nin ilginç yöntemi, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) /