Haberler >Gündem>Gören telefonuna sarıldı! Kazakistan'da yapıldı, 3 parça halinde getirildi
Gören telefonuna sarıldı! Kazakistan'da yapıldı, 3 parça halinde getirildi
BOLU'nun 65 metre yükseklikteki noktasına, Kazakistan'da yapılan ve parçalar halinde Türkiye'ye getirilen, 19 tonluk dev Köroğlu heykeli konuldu. Kentin en yüksek noktalarından birine yerleştirilen heykel, TEM yolu ile şehrin birçok yerinden görülebiliyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.