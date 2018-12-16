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    Gören telefonuna sarıldı! Kazakistan'da yapıldı, 3 parça halinde getirildi

    BOLU'nun 65 metre yükseklikteki noktasına, Kazakistan'da yapılan ve parçalar halinde Türkiye'ye getirilen, 19 tonluk dev Köroğlu heykeli konuldu. Kentin en yüksek noktalarından birine yerleştirilen heykel, TEM yolu ile şehrin birçok yerinden görülebiliyor.

    Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
    16.12.2018 - 17:28 | Son Güncelleme:
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    Gören telefonuna sarıldı Kazakistanda yapıldı, 3 parça halinde getirildiNext

    Bolu Belediyesi'nce Alpagut Mahallesi'nde yapımına 2016 yılında başlanan ve 75 bin metrekare alanda inşası sürdürülen Uluslararası Köroğlu Parkı'nda çalışmalara devam ediliyor.

    Etiketler: dev heykel
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