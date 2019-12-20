19 bin TL maaşla personel aranıyor! Son gün 27 Aralık... İşte detaylar

Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak, Yazılım tasarımı ve/veya sertifikasyonunda en az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak,