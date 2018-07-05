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Haberler >Ekonomi>İstiklal Caddesi'nin ünlü yapısı! 187 yıl sonra... Son hali

İstiklal Caddesi'nin ünlü yapısı! 187 yıl sonra... Son hali

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DHA
05.07.2018 - 16:23 | Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesinin ünlü yapısı 187 yıl sonra... Son haliNext

BİR dönem İstanbul’daki önemli kültür merkezlerinden biri olan , 187 yıllık Narmanlı Han’ın restorasyonu tamamlandı. Restorasyonu yapan mimar Sinan Genim, Bizim için zor bir projeydi. Böyle bir yapıyı yeniden İstanbula kazandırdığım için mutluyum dedi.

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