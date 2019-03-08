Haberler >Gündem>1800'lerden bugüne...8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
1800'lerden bugüne...8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
Geçmişi 1800'lü yılların ortalarına kadar dayanan 8 MartDünya Kadınlar Günü, mesajlar ve sözler ile kutlanıyor. Kadınların erkeklerle eşit şartlarda yaşam şartlarına sahip olması için verilen bir mücadelenin sonucunda ortaya çıkan 8 Mart Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında resmi olarak kabul görmüştü. İşte, bu güne özel olarak paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı kadınlar günü mesajları ve sözleri derlemesi
Kökenleri 1857 yılına ve Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan hareketlenmeye dayanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kabul görmesinin ardından her yıl birçok ülkede törenlerle kutlanmıştır. İşte, bu kutlamalarda paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri derlemesi;
Bugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Erzurumlu Kara Fatmaların, Nene Hatunların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Kadınlar Günü kutlu olsun.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, başımızın onlar sayesinde dik, gurumuzun onlar sayesinde dirençli olduğunu keyf ve mutluluk içinde belirtiyor, ayırt etmeksizin asil ruhlu kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Kadınlar Günü kutlu olsun.
Kimi zaman anamız, bacımız, kızımız, kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız, kimi zaman da eğitimcimiz ve yol göstericimiz olan ve bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen tüm fedakar kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.