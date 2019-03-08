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    1800'lerden bugüne...8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

    Geçmişi 1800'lü yılların ortalarına kadar dayanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, mesajlar ve sözler ile kutlanıyor. Kadınların erkeklerle eşit şartlarda yaşam şartlarına sahip olması için verilen bir mücadelenin sonucunda ortaya çıkan 8 Mart Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında resmi olarak kabul görmüştü. İşte, bu güne özel olarak paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı kadınlar günü mesajları ve sözleri derlemesi

    Hürriyet Haber
    08.03.2019 - 09:46 | Son Güncelleme:
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    1800lerden bugüne...8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleriNext

    Kökenleri 1857 yılına ve Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan hareketlenmeye dayanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kabul görmesinin ardından her yıl birçok ülkede törenlerle kutlanmıştır. İşte, bu kutlamalarda paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri derlemesi;

    Bugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Erzurumlu Kara Fatmaların, Nene Hatunların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Kadınlar Günü kutlu olsun.

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, başımızın onlar sayesinde dik, gurumuzun onlar sayesinde dirençli olduğunu keyf ve mutluluk içinde belirtiyor, ayırt etmeksizin asil ruhlu kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Kadınlar Günü kutlu olsun.

    Kimi zaman anamız, bacımız, kızımız, kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız, kimi zaman da eğitimcimiz ve yol göstericimiz olan ve bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen tüm fedakar kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun.

    Etiketler: 8 mart mesajları , son dakika , haberler

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