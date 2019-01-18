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18 Ocak son dakika hava durumu verileri: Sıcaklık 1-3 derece artacak
Anlık hava durumu değişimlerine internet sitesi üzerinden yer veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ocak Cuma gününe dair hava durumu bilgilerini paylaştı. Yurt genelinde sıcaklık değerlerinin 1 ila 3 derece arasında artış göstereceğini aktaran MGM, Akdeniz bölgesi için ise zirai don uyarısı yaptı. İşte, bölgelerden en güncel hava durumu verileri
Hava durumunda son dakika verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, detaylara, resmi internet sitesi üzerinden yer verdi. İşte, 18 Ocak Cuma gününe ait hava durumu bilgileri;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevreleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri, İzmir'in güney ve batı çevreleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Sabah saatlerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği Adana, Osmaniye ve Hatay'da hafif şiddette zirai don tehlikesi bulunduğundan çiftçilerimizin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
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