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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17 Kasım 2019 - 09:21,

17 Kasım Pazar günü altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları 17 Kasım Pazar günü yatırım yapmak isteyen ya da elindeki altınları değerlendirmek isteyen pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram, çeyrek ve yarım altın seçenekleri hakkında güncel bilgiler almak isteyen yatırımcılar, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. İşte, 17 Kasım Pazar gününün en son ve canlı Kapalıçarşı altın fiyatları bilgisi

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Gram ve çeyrek altın fiyatları anlık ve canlı değişimleri ile merak uyandırmaya devam ediyor. Günün ilk saatleri itibariyle çeyrek altın ve gram altın hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi, internet üzerinden Kapalıçarşı fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Peki, 17 Kasım Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 17 Kasım Pazar günü yatay seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 270 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 271 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları bilgisi:

2ÇEYREK ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Yatay seyrine devam eden çeyrek altın, 17 Kasım Pazar günü 448 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 271 TL dolaylarında seyrediyor.

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Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.807 liradan alınıp 1.825 liradan satılıyor.

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Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 896 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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Altının kimya alanındaki saflığı yüzde ile mücevher endüstrisindeki saflığı ise karat terimleriyle ifade edilmektedir. Buna göre 24 ayar altın %100 saf altını, 22 ayar ise %91,6 saf altını göstermekte, 18 ayar altın %75, 14 ayar altın ise %58,5 oranında altın içermektedir. Altına farklı metallerin ilave edilmesi ile farklı renkte alaşımlar elde edilmektedir.

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Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, DHA /