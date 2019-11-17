17 Kasım Pazar günü altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları 17 Kasım Pazar günü yatırım yapmak isteyen ya da elindeki altınları değerlendirmek isteyen pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram, çeyrek ve yarım altın seçenekleri hakkında güncel bilgiler almak isteyen yatırımcılar, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. İşte, 17 Kasım Pazar gününün en son ve canlı Kapalıçarşı altın fiyatları bilgisi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan gemi şeklindeki oluşumun, ilk kez 3 boyutlu görüntülenmesi, gerçekliği asırlardır merak konusu olan Nuh'un Gemisi ile ilgili bilim dünyasında yeni bir kapı araladı.