1545 lira taksitle sıfır otomobil! İşte krediye göre ödeme listesi

Binek araçlarda 50-120 bin lira krediyi 18-36 ay vade aralığında yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 faiz aralığından, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira krediyi 36-60 ay vade aralığında yüzde 0.49-0.69 faizle kullanılabiliyor.