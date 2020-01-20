Jennifer Aniston ile Brad Pitt yÄ±llar sonra el ele

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda yapÄ±lan AltÄ±n KÃ¼re tÃ¶reninde de her ikisi de adaylar arasÄ±nda olan Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in yan yana gelip gelmeyecekleri merak konusu olmuÅŸtu. O gece mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca yan yana gelmediler. Ama dÃ¼n gece Los Angeles, Shrine Tiyatrosu'nda yapÄ±lan SAG Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde eski Ã§ift, mutluluk iÃ§inde birbirlerine koÅŸtu. Ã–dÃ¼llerini aldÄ±ktan sonra kulise geÃ§en Aniston ve Pitt, birbirlerini sevinÃ§ gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde kutladÄ±.