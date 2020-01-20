Jennifer Aniston ile Brad Pitt yÄ±llar sonra el ele
Bir dÃ¶nem Hollywood'un en mutlu Ã§iftlerinden biriydi onlar. Sonra araya ihanet girdi. YollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar... Ama yÄ±llar sonra boÅŸanmalarÄ±ndan tam 15 yÄ±l sonra kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda sevinÃ§ gÃ¶zyaÅŸlarÄ±la birbirlerine koÅŸtular...
AFP, AP, REUTERS
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Jennifer Aniston ile Brad Pitt, SAG Ã–dÃ¼lleri gecesine damga vurdu. Eski Ã§ift, boÅŸanmalarÄ±ndan tam 15 yÄ±l sonra mutluluklarÄ±nÄ±, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde birbirlerine koÅŸarak paylaÅŸtÄ±.
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GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda yapÄ±lan AltÄ±n KÃ¼re tÃ¶reninde de her ikisi de adaylar arasÄ±nda olan Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in yan yana gelip gelmeyecekleri merak konusu olmuÅŸtu. O gece mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca yan yana gelmediler. Ama dÃ¼n gece Los Angeles, Shrine Tiyatrosu'nda yapÄ±lan SAG Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde eski Ã§ift, mutluluk iÃ§inde birbirlerine koÅŸtu. Ã–dÃ¼llerini aldÄ±ktan sonra kulise geÃ§en Aniston ve Pitt, birbirlerini sevinÃ§ gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde kutladÄ±.
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Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filmindeki performansÄ±yla en iyi yardÄ±mcÄ± erkek oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan Pitt, teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±. ArdÄ±ndan da elinde Ã¶dÃ¼lÃ¼yle kulise geÃ§ti. Bu sÄ±rada drama dalÄ±nda en iyi kadÄ±n oyunu Ã¶dÃ¼lÃ¼ aÃ§Ä±klanÄ±yordu. Pitt, tam kulisteki, salonda olup bitenleri yansÄ±tan ekranÄ±n Ã¶nÃ¼nden geÃ§erken Jennifer Aniston'Ä±n adÄ±nÄ±n ilan edildiÄŸini duydu.
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Pitt, bir anda dÃ¶nÃ¼p ekrandan eski eÅŸinin Ã¶dÃ¼l sevincini izledi. Ã–dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alÄ±p kulise geÃ§en Aniston ile Pitt birbirlerine koÅŸtular. Bu arada Jennifer Aniston'Ä±n mutluluk gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ndÃ¼.Â
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Aniston, Brad Pitt'in yanÄ±ndan ayrÄ±lÄ±p kendisini tebrik eden bir baÅŸka arkadaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±na giderken aktÃ¶rÃ¼n eski eÅŸinin bileÄŸini hemen bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
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Jennifer Aniston ile Brad Pitt; 2000 yÄ±lÄ±nda evlendi. Bir dÃ¶nem Hollywood'un en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak tanÄ±nÄ±yorlardÄ±. Fakat sonra Pitt, Angelina Jolie ile Aniston'a ihanet etti. Ã‡ift, 2005 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±.
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Bir dÃ¶nem aralarÄ± pek iyi olmasa da daha sonra zaman zaman gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±lar. Bir dÃ¶nem Brad Pitt ile Angelina Jolie'den dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Jennifer Aniston ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.Â Â
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Jennifer Aniston, gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± The Morning Show ile drama dalÄ±nda en iyi kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.
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Aniston, aynÄ± yapÄ±m ile AltÄ±n KÃ¼re Ã¶dÃ¼lÃ¼ de kazanmÄ±ÅŸtÄ±.