15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı

Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü. Darbe girişimine karşı mücadele edip şehit düşenler bugün mezarları başında anıldı. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu anmalarda şehit yakınlarının acısı yürek dağladı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annaannesinin, "Oğlum bak kim gelmiş, herkes senin için bugün buraya gelmiş" diye ağlaması törene katılanları da hüzünlendirdi...
Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü. Darbe girişimine karşı mücadele edip şehit düşenler bugün mezarları başında anıldı. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu anmalarda şehit yakınlarının acısı yürek dağladı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, mezarı başında anıldı. Kılınç'ın annaannesinin, "Oğlum bak kim gelmiş, herkes senin için bugün buraya gelmiş." diye ağlaması törene katılanları hüzünlendirdi...
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