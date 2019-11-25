15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

BURSA'da, minibüsün çarpıp, altında yaklaşık 1 kilometre sürüklediği Ferhat Sultansu (87), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kaçan sürücü Ahmad K. polis tarafından evinde gözaltına alındı.
Altın fiyatları bugün geçtiğimiz haftaya göre daha düşük bir seviye ile güne başladı. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarındaki fiyatlar da düşüşe geçti. Peki altın piyasasındaki son durumun ardından gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?