Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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15 tatil ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak?
15 tatil ne zaman başlayacak ve ikinci ara tatil ne zaman yapılacak sorusu öğrencilerin önemli maddelerinden birisi olmaya devam ediyor. Ara tatilden yeni çıkan ve okul temposuna yeniden dönen öğrenciler, ikinci ara tatil ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak ve ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
15 tatil ne zaman ve sömestr tatili ne zaman başlayacak sorusu, pek çok kişinin gündemindeki önemli konulardan birisi olmaya devam ediyor. Bu yıl ilk kez kasım ayında gerçekleşen ara tatilin ardından ikinci ara tatil de öğrencilerin gündemindeki önemli konulardan birisi olmaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte, sömestr tatili ve ikinci ara tatil hakkında detaylı bilgiler
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, o bilgiler
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İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE BESLENME EĞİTİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Nestlé, işbirliğiyle 2012 yılından bu yana ‘Sağlıklı Adımlar’ projesini yürütüyor. İlkokul 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik projede çocuklar, yılda 32 saatlik bir eğitimle, beslenme ve fiziksel aktivitenin temel prensiplerini öğreniyor, gıda konusunda pozitif bir yaklaşım geliştiriyor, yeme ve içme alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve fiziksel aktivitenin arttırılması konusunda tavsiyeler alıyor. Projeyle, 2012’de 50 okulda yılda 9 bin çocuk ve 18 bin veliye erişildi. Etki alanı her yıl arttırılan proje, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonu itibariyle toplamda 15 şehirdeki 76 okulda, 86 bin öğrenci, 172 bin veli ve 2 bin 900 öğretmene ulaştı. Projeye, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Van ve Kars eklendi. Bir yılda 17 şehirdeki 172 okulda, yılda 1140 öğretmen, 31 bin çocuk ve 62 bin veliye ulaşılması planlanıyor.
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Projenin etkisi her yıl proje öncesi ve sonrası testlerle ölçülüyor. Beslenme ve fiziksel aktivite konusundaki bilgi düzeyinde iyileşme, öğretmenlerde yüzde 19.1, çocuklarda ise yüzde 19.6 düzeyinde oldu. Geçen yılki sonuçlara göre bilgi düzeyindeki iyileşme öğretmenlerde yüzde 34, çocuklarda ise yüzde 25 oldu. Bilgi artışına, davranışsal değişiklik de eşlik ediyor. Çocuklar, yüzde 37 oranında daha fazla su içiyor, yüzde 22 oranında daha fazla dişlerini düzenli olarak fırçalıyor, yüzde 14 oranında daha fazla fiziksel egzersiz yapıyor.
Projenin içeriği ihtiyaçlara uygun olarak sürekli güncelleniyor. 2017’de fiziksel aktivite modülünün eklenmesinin ardından, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da çevre konusu proje kapsamına dahil edildi. Bu modülün eklenmesiyle çocuklar, hayat bilgisi derslerinde ‘Sağlıklı Adımlar’ projesi kapsamında, ‘geri dönüşüm’ konusunu öğrenecek. Geri dönüştürülebilir malzemeler ve geri dönüşümün ekonomi ve çevreye katkısı hakkında bilgi edinecekler. Bu çalışma hem MEB’in 2023 Vizyonu hem de Nestlé’nin, operasyonlarının çevre üzerindeki etkisini sıfıra indirme hedefiyle uyuyor. Projenin geniş kitlelere ulaşması için yenilenen www.saglikliadimlarprojesi.com web sitesinde, akademisyenler tarafından hazırlanan eğitim videoları yer alıyor. Web sitesine üye olan öğretmenler projeye ait tüm sunumlara, videolara ve materyallere erişebiliyor ve bunları sınıflarında kullanabiliyor. Böylece Türkiye’deki tüm 3’üncü sınıf öğretmenleri, proje içeriklerinden faydalanabiliyor.