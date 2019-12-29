15 soruda Türkiye'nin otomobili

Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, Türkiye’nin otomobili hakkında en çok merak edilen soruları yanıtladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtımı gerçekleşen Türkiye’nin otomobili, Türkiye’de ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş CNNTürk’te Hakan Çelik’le Hafta Sonu programına katıldı. Karakaş’ın programda yaptığı açıklamalarla tanıtım sonrası merak edilen 15 soru daha cevap buldu.
2
Fiyat belli oldu mu, yerlilik oranı ne, tasarımda ilham alınan ayrıntılar… İşte yerli otomobille ilgili en çok merak edilen sorular ve cevapları...
3
1) Yerli otomobilin markası, ismi ne olacak?
Aracın markası henüz belli değil. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. Şimdilik ismi de belli değil, şu an, da 150 isim var üzerinde çalışılan.
4
2) Araçlar ne zaman piyasada?
Araçlar 2022 sonlarında satışa sunulacak. Piyasaya girdiğimizde Avrupa’da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız. İlk olarak SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz.
5
3) Neden ilk SUV üretilecek?
Her zaman hedef kitleler bir üst araca binmek ister. SUV aileler için de uygun, bireysel kullanım için de uygun. Son 5 senesinde ve önümüzdeki 5 senesinde büyüyen bir segment. Aynı zamanda marka oluşturmak için çok uygun. İç piyasada satılan SUV’ların çoğu ithal. Doğuştan SUV ya da doğuştan elektrikli araç tanımı çok önemli. Piyasaya girdiğimizde klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk SUV üreticisi olacağız.
6
4) Fiyatı ne olacak?
Aracın fiyatıyla ilgili şu an bir rakam vermek mümkün değil. Fakat piyasa ile rekabetçi bir fiyatı olacağını söyleyebiliriz. Bu da en azından şimdilik fikir verecektir.
7
5) Tanıtılan prototipler İtalya’da üretildiyse araç nasıl yerli olacak?
Biz bunları Pininfarina ile beraber İtalya’da ürettik. Yeni kurulan bir şirketiz. Böyle bir imkanımız yok. Bundan sonra İtalya’da üretime ihtiyacımız olmayacaktır. Fabrika üretimi ile prototip üretimi arasında fark var. Dünyanın en iyi tasarımcılarından biri olan Murat Günak, sadece tasarım konusunda değil, her alanda bize önemli katkılarda bulundu. Tasarım da en önemli şey üretilebilir olmalı. Aracın fikri mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait.
8
6) “Başka araçlara benziyor” eleştirileri var mı?
Biz bu eleştirilerin hepsini biliyoruz. Tasarımı hedef kitle doğrultusunda kendi arkadaşlarımızla belirledik. Eylül ayında tasarımlarımızı ayrıca tescil ettirdik. Tasarım ekibinde 6 arkadaşımız var. Hedef kitlemiz yalın ve prestijli otomobil görmek ister. Bizim otomobilimiz elektrikli olması sebebiyle aks mesafesi olmalı. Ortada bir tünel engelimiz yok. İçi düz ve geniş. Aks aralığı geniş olunca, otomobil daha uzun görünecek.
9
7) Testler nasıl yapılacak, güvenlikte hedef ne?
Belki 150 tane daha araç üreteceğiz. Yaz-kış testleri, çarpışma testleri birçok test olacaktır. Aracın içinde kullanıcıyı saran ve güven bir tasarım görüyoruz. Dışarıdan yalın ve sade olan otomobilin içinde kullanıcıya yüksek teknoloji sunuyoruz. Aracın içinde güvende hissediyorsunuz. Güvenlik açısından üst düzey bir otomobil. Euro NCAP testlerinde 5 yıldız alacağız.
10
8) Tasarımda ilham alınan noktalar neler?
Dimdik duran bir otomobil görünüyor. Türk baharatı olarak simgelediğimiz bir yer var. Ön kısma baktığımızda laledir. Lalenin ellerini açmış halidir. Otomobilimizin içinde de görmeye devam ediyoruz.Farlar aynı şekilde ister Osmanlı bıyığı, ister ‘Pala Bıyık’ deyin. Araçlar arasındaki farklılık çeşitlilik göstermek amacıyla yapıldı. İkisi de yapılabilir. Üzerinde lale stilize edilen ızgara daha çok beğenildi. Gözümüz alışacak. Birçok araç desen amaçlı, karakterleri yansıtmak amaçlı kullanılacak. Sedan’da ön kısmı yükseltip, incelttik.
11
9) Siparişler ne zaman toplanacak?
Doğru zamanı geldiğinde siparişler olur. Pazartesi ön siparişini çıksam çok güçlü PR olur. 6-8 ay sonra 1 sene sonra olan siparişlerde bizim insanımızda değişiklik oluyor. Fabrikamızın temelini atalım bir şeyler ortaya çıksın, yaklaşalım. O talep bir yere gitmeyecek.
12
10) İhracat ne zaman başlayacak?
İmalata başladıktan sonra 2 sene bekleyelim diyoruz. Organizasyonun da hazır olması gerekiyor
13
11) Bu araç ne kadar yerli?
Pil teknolojisi gelişen teknolojiler başında, seri imalata hazır ve en son seride pil teknolojisini kullanıyoruz. Gerçekle başlamak önemli Türkiye’de üretilenlerin yerlilik oranı yüzde 19 ile yüzde 63 arasında. Biz yüzde 51 sözü verdik ilk model için. Sonrasında ise ikinci, üçüncü modellerde yüzde 68’e çıkaracağız dedik. İmalat başladıktan 3 sene sonra 68.8 oranına geleceğiz.
14
12) Yerli otomobile kadın eli değdi mi?
Kadın tasarımcılar her konuda yardım ediyor. Daha yaratıcı ve daha sahipleniciler. Hedefimiz yüzde 35 şu anda yüzde 25 civarında. Daha güvenli bir otomobil. Kazalarda da özellikle yandan çarpmalarda daha yukarıdasınız. Geniş iç hacmi nedeniyle çocuklarıyla, alışverişte kullanımda daha uygun.
15
13) Araca tepkiler nasıl?
Yurtiçinde yurtdışında büyük beğeni aldık. Çin’den eski bir çalışma arkadaşım aradı ‘ne oluyor orada’ diye sordu. Almanya’dan da yine eski çalışma arkadaşım aradı, ‘şu an ana haberlerdesiniz’ dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da çok farklı, güzel tepkiler geldi, birçok yerden. Hatta siparişler verildi.
16
14) Bu araçlar zamanında yola çıkacak mı, gecikme olur mu?
Biz projeye başlamadan önce dünyanın en büyük strateji şirketlerinden biriyle başladık. Ortaklarımızla çalışmalar başlattık. İyi yapan neden iyi yapmış, kötü yapan neden kötü yapmış diye. 15 yıllık geniş kapsamlı plan yaptık. Aylık haftalık bazda arkadaşlarımızın neler yapacağını belirledik.
17
15) Yedek parça ihtiyacı nasıl karşılanacak?
Elektrikli otomobilin içten yanmalı otomobillere göre açılan kısmı az olduğundan çok fazla yedek parça problemi olmayacak.
18
DAILY MAIL’DEN TESLA VURGUSU
Yurtdışındaki birçok gazetede yerli otomobili sayfalarına taşıdı. Yurtdışında yer alan bazı haberler şöyle: Reuters, AP haber ajanslarının dünyaya servis ettiği yerli otomobil haberi büyük ilgi gördü. Reuters haber ajansı yerli otomobil haberini abonelerine “Türkiye 3,7 milyar dolarlık ilk yerli otomobil projesini tanıttı “ başlığıyla sundu.
19
El Cezire,” Türkiye ilk yerli otomobilini tanıttı” başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yer verdi.
20
The Washington Post haberi “Türk lider ilk yerli otomobilin prototipini tanıttı” manşetiyle gördü.
21
Erdoğan’ın Türkiye’nin otomobilini sadece yurt içinde satmayı amaçlamakla kalmayıp aynı zamanda Avrupa’dan başlayarak küresel bir marka olmasını istediğini söylediği belirtildi.
22
İngiliz gazetesi Daily Mail’in attığı başlık ise dikkat çekti. Daily Mail Türkiye’nin ilk yerli otomobili ile ilgili attığı başlıkta, “Türkiye elektrikli arabasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’ya meydan okumayı umduğu 300 mil menzilli TOGG prototipini tanıttı.” ifadelerini kullandı.
23
İLK SİPARİŞLER GELDİ
Türkiye’nin otomobili için tanıtım öncesi ilk siparişi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası vermiş ve “17 bin araca şimdiden talibiz” demişti. Tanıtım gününde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobili için ilk ön siparişi verdi. 2 gündür iş ve siyaset dünyasından siparişler de ardı ardına geliyor.
24
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), tanıtımı yapılan Türkiye’nin yerli otomobili için en az 500 adet ön sipariş vereceğini duyurdu.
25
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 100 adet yerli otomobil için ön siparişte bulunacaklarını söyledi.
26
Gayrimenkul şirketi Dap Yapı, 200 adet şirket aracını yerli otomobiille değiştireceğini açıkladı. Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan Della Miles, yerli otomobil sipariş edeceğini duyurdu.
27
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ “2022 yılında seri üretimi başlayacak olan yerli otomobilin banttaki plakamız olan 54’üncü araca talibiz” dedi.
28
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, “Camia olarak otomobillerimizi yerli ve milli otomobille değiştireceğiz” dedi.
29
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Yerli ve milli otomobilimizin üretilecek 28’inci aracına Giresun Belediyesi olarak talibiz” dedi.
30
‘BİR OTOMOBİLDEN DAHA FAZLASI'
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye’nin otomobili, sadece yerli marka araba yapmak değildir. Türkiye’nin otomobili; bir otomobilden daha fazlasıdır. Türkiye’nin otomobili; teknolojik dönüşümdür. Türkiye’nin otomobili; dijital ekonomiye geçiştir. Tek başına 20 bin ilave istihdamdır. 7.5 milyar dolar daha az cari açıktır. Gayri safi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır. Yani Türkiye’nin otomobili, yeni bir meydan okumadır. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Genel Müdürü Gürcan Karakaş’a ve ekibi Türk mühendis ve uzmanlarının, neler yapabileceğini gösterdi. Emin olun, bu millet, ortaya koyduğunuz bu çalışmaları, hep takdir edecektir. Türk milletinin istediğinde neler yapabileceğini gösterdiler.
31
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç:
Gerçekten çok gururluyuz ve kıvançlıyız. Böyle önemli bir projenin hayata geçtiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Ben aynı zamanda otomotiv sektörünün içinde olan bir insanım. Bu anlamda da Türkiye’nin kendi markasıyla kendi teknolojisiyle bir irade ortaya koyması ve bu konuda öngörülen plana uygun hareket ediyor olmasından gerçekten gurur duyduk.
32
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski:
Türkiye’nin Otomobili Girişimi’nin başarısını candan kutlarım. Akıllı teknolojileri ve temiz enerjiyi önceliklendiren çalışmaları ülkemiz için son derece kıymetli görüyoruz. Hepimizi heyecanlandıran bu girişime emek veren herkesi içtenlikle tebrik ediyoruz.
33
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir:
Hemen bir tane almak isterim. Dört çeker, gerçekten güzel ve güvenli bir arabaya benziyor, estetik olarak da son derece güzel. Teknoloji olarak günümüzün ötesinde güzel bir araba.
34
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran:
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tren raylarından ürettiği silahlarla sanayileşmiş ülkeleri yenerek bağımsızlığını ilan eden Türkiye, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kendi yerli otomobilini üreterek ekonomik bağımsızlığını güçlendiriyor. Yerli otomobil Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına damgasını vuracak.
35
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay :
Yarım asırlık üretim tecrübesiyle otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa, yerli otomobilin güçlendireceği ekosistemle gelecek 50 yılın da otomotiv endüstrisi merkezleri arasında yer almaya devam edecek. Bursa’nın Türkiye ekonomisinin kalkınmasındaki öncü rolü güçlenmiş olacak.
36
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik:
Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, Bursalı otomotiv üreticilerini endüstride küresel boyutta yaşanan dönüşüme daha hızlı adapte olmaları yönünde teşvik edecektir.
37
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç:
Türkiye’nin otomobili için MASFED olarak biz de sipariş vermekle kalmayacak, taşın altına elimizi koyacağız. Gerek üretim gerekse satış sürecinde verilecek görevlere hazırız.