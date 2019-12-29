15 soruda Türkiye'nin otomobili

5) Tanıtılan prototipler İtalya’da üretildiyse araç nasıl yerli olacak? Biz bunları Pininfarina ile beraber İtalya’da ürettik. Yeni kurulan bir şirketiz. Böyle bir imkanımız yok. Bundan sonra İtalya’da üretime ihtiyacımız olmayacaktır. Fabrika üretimi ile prototip üretimi arasında fark var. Dünyanın en iyi tasarımcılarından biri olan Murat Günak, sadece tasarım konusunda değil, her alanda bize önemli katkılarda bulundu. Tasarım da en önemli şey üretilebilir olmalı. Aracın fikri mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait.