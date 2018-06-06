15 soruda imar barışıyla ilgili tüm detaylar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin usul ve esasları belirlendi. Yapı Kayıt Belgesi için müracaatlar nasıl yapılacak, nereye yapılacak, son tarih nedir, kimler başvurabilir, işte soru cevap tüm detaylarıyla imar barışı...
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