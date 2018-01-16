15 saniyede sizi daha stil gösterecek 8 sır

Stil görünmek sandığınız kadar zor bir iş değil. Yeter ki sezonun en iddialı parçalarını doğru bir şekilde bir araya getirmeyi iyi bilin. Hatta bir parçayı kullanmanız bile bazen yeterlidir. İşte size bu konuda yardımcı olacak trend seçimler…
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