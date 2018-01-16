Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Stil>15 saniyede sizi daha stil gösterecek 8 sır

15 saniyede sizi daha stil gösterecek 8 sır

Stil görünmek sandığınız kadar zor bir iş değil. Yeter ki sezonun en iddialı parçalarını doğru bir şekilde bir araya getirmeyi iyi bilin. Hatta bir parçayı kullanmanız bile bazen yeterlidir. İşte size bu konuda yardımcı olacak trend seçimler…

Kaynak: Doğan Burda
16.01.2018 - 14:50 | Son Güncelleme:
1 / 8
Kozmik küpelerNext

Kozmik küpeler

Büyük küpeler her daim göz alıcı görünürler. Kısa sürede etkileyici bir görüntüye sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey oversize bir küpeyle görüntünüze hacim kazandırmak.

Etiketler: kadın giyimi , kadın giyim trendleri , kadın modası , 2018

En Yeni Kelebek Galeriler

15 saniyede sizi daha stil gösterecek 8 sır

15 saniyede sizi daha stil gösterecek 8 sır

İstanbul'da artizan ekmek alabileceğiniz 10 yer

İstanbul'da artizan ekmek alabileceğiniz 10 yer

Sarmaş- dolaş aşk itirafı

Sarmaş- dolaş aşk itirafı

Reklam pozu

Reklam pozu

Elbise şoke etti

Elbise şoke etti

Kahvaltı sofralarına özel kış meyveleriyle marmelat yapılışı

Kahvaltı sofralarına özel kış meyveleriyle marmelat yapılışı

Sıla - Ahmet Kural ayrılığında yeni gelişme

Sıla - Ahmet Kural ayrılığında yeni gelişme

Belki suyla çalışır

Belki suyla çalışır

Yeşim Salkım'ın gözyaşları

Yeşim Salkım'ın gözyaşları

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri